SEKA NIKAD NIJE BILA DIREKTNIJA O CECI: Ona pod hitno mora da promijeni frizuru, šminku i stil!

Izvor: K1 prinscreen

Seka Aleksić iznijela je svoj stav o oblačenju, šminki i frizuri koje nosi Svetlana Ceca Ražnatović. Pjevačica je prije nekoliko dana nastupila u prijestonici, gdje je odgovarajući na pitanja novinara iznijela mišljenje o tome šta bi promijenila kod svoje koleginice.

Sekinu izjavu prenosimo od riječi do riječi.

- Mislim da žena koja je zvijezda i koja zaslužuje je Ceca. Ceca, po meni, treba da promijeni šminkera i stilistu,svakako.To je moje lično mišljenje. Ne treba niko na to da se ljuti. Mislim da je ona tolika zvezda da zaslužuje da mnogo bolje, ljepše i skuplje izgleda na nastupima. Ako ste jedna od većih zvijezda vi morate da izgledate skupo i dobro. Tako da bih ja na Ceci šminkerku odmah promijenila. Odmah bih joj dala otkaz,ne znam ni ko je. Nemam ništa protiv osobe, ali šminka njena je po meni jako loša. Ona zalužuje mnogo bolju šminku, frizure su kako kad. Oblik frizure bih na njoj promijenila, ne bih nosila onu ravnu kosu koju ona nosi, promijenila bih nešto. To je to. Eto, Ceca mi je prva jer je ona jedna od većih zvijezda zaista stvarno žena nekako zaslužuje da bude bolje obučena. Ima još nekih, ali ona mi je prva pala na pamet, jer o tome jako dugo razmišljam kad god je vidim ja to pomislim - rekla je Seka u jednom dahu.

- Ne morate vi kupovati brendirane stvari da biste izgledali skupo. Bitno je kako to ponesete. Ceca i te kako ima harizmu da iznese sve samo to mora neko da upakuje-zaključila je Seka.

Folk zvezde su se svojevremeno intenzivno družile, Seka je dolazila na proslave kod Ražnatovića, bile su bliske. Međutim, njih dvije godinama ne pričaju.