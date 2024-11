Stravična scena u Cecinoj kući kada su je uhapsili: Anastasiji (4) prislonili pušku na slepoočnicu pa uslijedio pakao

Pjevačica je uhapšena tokom akcije "Sablja", a o golgoti koju su prošli progovorila je prije nekoliko godina njena ćerka.

Serija "Sablja" za kratko vrijeme je postala jedna od najpopularnijih, a interesovanje ne manjka kako odmiču epizode.

Očekivano, ponovo je bačeno svjetlo i na pjevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović koja je bila među uhapšenim tokom gore pomenute akcije, ali koja se ne pojavljuje u seriji.

Podsjetimo, nakon ubistva Zorana Đinđića u Srbiji je uvedeno vanredno stanje, a Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je masovnu akciju hapšenja osumnjičenih poznatiju kao "Sablja". Među uhapšenima našla se 17. marta i Ceca.

Kod nje je policija pronašla 21 pištolj i revolver različite marke i kalibra, tri sanduka municije kalibra 7,62 mm (5.000 komada), vojno-policijsku opremu (busole, laserski daljinomer, nišanski teleobjektiv, veliki broj lisica, samostrijel sa 20 strijela, dvije kape fantomke s prorezom za oči i usta, prigušivač za "škorpione" i "heklere", uređaje za noćna mjerenja i osmatranja, nekoliko torbi pištoljske i revolverske municije, 21 službenu palicu - pendrek, nekoliko registarskih tablica vukovarskih oznaka, nekoliko sanduka vojno-policijske opreme).

Svetlana Ceca Ražnatović provela je u Centralnom zatvoru u Beogradu tri mjeseca, nakon čega je puštena na slobodu, a da protiv nje nije podignuta nijedna optužnica.

No, prije nekoliko godina, u razgovoru za beogradske medije, pjevačica je otkrila kroz kakva iskušenja je njena porodica tih dana prolazila i sa čime se ona suočavala.

"Čak 150 policajaca je upalo u moju kuću. Nije bilo potrebe za tim, mogli su da me pozovu da dođem u stanicu! Mojoj Anastasiji su naslonili četiri duge cijevi na slepoočnicu. Imala je samo četiri godine. Dok se sve to dešavalo, samo sam mislila na nju i Veljka. Srećom, moji roditelji su uspjeli da ih sačuvaju da ne slušaju laži o meni. Tasa i Veljko su godinama vjerovali da sam tih 121 dan bila na turneji po Americi", rekla je Ceca.

Pjevačica je otkrila kako je izgledala prva noć koju je provela u Centralnom zatvoru:

"Bilo je strašno, nisam mogla oka da sklopim, samo sam plakala. Trideset dana sam bila u samici, bez prava na posjete, kantinu, advokate i sunce. Društvo su mi pravile bubašvabe. U ćeliji su bili krevet, stočić i klupica, a zidovi su bili ispisani stihovima iz mojih pjesama. Sećam se da sam, kad sma to videla, pomislila: 'Bože, kakva ironija'! Posle mjesec dana sam dobila cimerku, pa sam imala s kim da pričam i plačem".

"Deca su mi preživjela golgotu zbog Sablje. Posle mog izlaska iz zatvora, svaki dan ih je zaustavljala interventna i izvodila iz auta. Sin Veljko nije mogao da se upiše u našu školu! Po zakonu je obavezno da dijete završi predškolsko, a njemu su dali dokument da nije podoban da se vrati među drugare, jer mu je majka hapšena u Sablji. To je diskriminacija", rekla je Ražnatovićka svojevremeno.

Ove reči svojevremeno je potvrdila i Cecina ćerka Anastasija, revoltirana situacijom u javnosti prije nekoliko godina kada su se pojedini političari oglasili i iznijeli kakve sve neprijatnosti doživljavaju njihovi najmiliji. Anastasija nije štedjela riječi, te se prvi put dotakla onoga što su porodično preživjeli.

"Zamislite, imate svega četiri godine i četiri puške su vam uperene u glavu dok otvarate oči ujutru i dok se budite. Zamoliću kvazi političare da se ne izjašnjavaju o svojoj djeci kako pate zbog kojekakvih naslova u novinama, jer ja, kao neko ko je imao četiri godine, nisam ni stigla da vidim bilo kakve naslove, već samo cijevi puške uperene u moju slepoočnicu i mislim da je to bilo dovoljno da budem apsolutno istraumirana! Mislim da su vaša djeca sasvim dobro prošla. A naše posledice golgote koju smo prošli, to nije važno, je l'?! To što nismo izigravali žrtve i vadili se na veliko nasilje koje smo doživjeli u četiri i šest godina, ne znači da se nije desilo. Sram vas bilo! Te suze koje sada puštate nekada smo puštali mi u morima... Sram vas bilo", poručila je Anastasija na Instagramu svojevremeno.

Anastasija je kasnije na emotivan način ispričala kako se sjeća vremena koje je njena majka provela u zatvoru:

"Veljko i ja smo bili baš mali, nismo razumjeli. Sjećam se da je za moj 5. rođendan mama pričala da je u Americi na poslovnom putu, a kada sam je pozvala jecala je na telefon. Ja sam je pitala zašto bar tetka ne može da dođe na moj rođendan, ako je ona već u Americi. Nisam osuđivala, ona je neko ko je meni sve na svijetu", ispričala je pjevačica.

