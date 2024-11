Posle luks imanja u Srbiji, stan od 40 kvadrata u Dubaiju: Aleksandra i Peca kupuju nekretninu, otkrivena i cena

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić sa partnerom Pecom Raspopovićem navodno kupuje nekretninu u Dubaiju

Predrag Raspopović i Aleksandra Subotić poslednjih dana uživaju u Dubaiju, gde planiraju da kupe i nekretninu. Biznismen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima poslovne partnere s kojima sarađuje, navodno je rešio da sada tamo kupi stan od 40 kvadrata.

"Predrag je veoma uspešan čovek. On se nikad nije eksponirao javno, iako mu je žena poznata, ali mu zato biznis cveta. Dubai je destinacija koja se dopada i njemu i Aleksandri i sve su veće šanse da će i tamo da se skuće. Na primer, stan od približno 40 metara kvadratnih, luksuzno uređen i s bazenom, prodaje se za 170.000 evra. Ima, naravno, i drugih opcija koje se Peci nude, a to su mu predložili prijatelji koji tamo žive i s kojima on sarađuje. Naravno, ideja se najviše dopala Aleksandri", rekao je izvor Kurira.

Aleksandra, koja je nedavno na svom Jutjub kanalu pokazala velelepno imanje koje je par nedavno kupio i renovirao, navodno je sa partnerom obišla nekoliko gradilišta kako bi odlučila na kojoj lokaciji će biti nekretnina koju će da pazare.

