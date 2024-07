ZAKUPILA CIJELI PRVI RED LEŽALJKI U BEČIĆIMA: Muž je varao s najboljom drugaricom, sad ga nema ni na mapi

Aleksandra Subotić uživa s djecom u Crnoj Gori, dok od njenog supruga Pece nema ni traga ni glasa.

Izvor: Instagram/sandrasuboticss

Aleksandra Subotić koju su zbog izgleda zajedno s majkom Ljubom Pantović, stranci nedavno "urnisali" u komentarima na društvenim mrežama, otputovala je s djecom, ćerkom i sinom u Bečiće, odakle se oglašava na društvenim mrežama, dok od njenog partnera nema ni traga ni glasa.

Kako prenose domaći medji, ona se prvo sa nasljednicima šetala plažom, a zatim zakupila cio prvi red ležaljki, zatim se snimala, vjerovatno za društvene mreže. Petar Raspopović Peca, Aleksandrin partner i otac njenog sina Jovana, nije bio zajedno sa njom.

Najbolja drugarica joj preotela muža

Javnost je ostala zabezeknuta kada su isplivale slike na kojima Peca Raspopovići Maja Marinković razmjenjuju nježnost na jednom bazenu zatvorenog tipa. Dok je Aleksandra Subotić javno plakala i kukala, oni su se baškarili, ipak na kraju je uslijedio preokret, pa se Raspopović vratio nevjenčanoj ženi sa kojom ima sina Jovana.

Maja Marinković je u jednoj emisiji prokomentarisala svoj postupak - "Nisam ja njega preotela... Nikome ništa nisam otela! Ja sam lijepo rekla 'Gospođe, vežite kera za drvo'! U 21.vijeku niko ništa ne može da preotme. Kako neko to može? Do tog muškarca ne može niko da dođe, ako on to ne želi", rekla je Maja Marinković u emisiji "Magazin In" i dodala:

"Ja sam njima ojačala ljubav i treba da mi budu zahvalni. Oni su poslije mene procvjetali. Jako bitna stvar je što ja mislim da sam njima otvorila oči. Da sam na njihovom mjestu, ja bih svoju sliku uramila u ram! Neko te javno prevario, osramotio i ponizio! Kakva si ti onda jadnica kad možeš sve to da oprostiš, opet se vratiš toj osobi. Ja ne odobravam miješanje treće osobe, naravno, ali ako se to desi, a ti pređeš preko svega toga, onda si ti problem".

