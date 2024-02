"RESTORAN, ŠOPING I VIKENDICA" Starleta otkrila kako izgleda jedan njen dan - dete u vrtić, pa u teretanu i kod frizera!

Starleta Aleksandra Subotić otkrila kako izgleda jedan njen dan

Izvor: Instagram/sandrasuboticss

Starleta Aleksandra Subotić, koju smo svojevremeno gledali u rijalitijma Zadruga i Parovi, već neko vreme živi u Novom Sadu sa izabranikom Pecom Raspopovićem.

Pre dve godine se našla u centru skandala kada je njena najbolja drugarica Maja Marinković zavela njenog muža, nakon čega se Aleksandra oglašavala na društvenim mrežama i otkrivala detalje afere. Veza između Maje i Pece se brzo završila, a Aleksandra je rešila da oprosti svom partneru s kojim ima sina.

Sada je, gostujući u jednoj emisiji na Hajp televiziji, otkrila i kako izgleda jedan njen dan:

"Odvedem dete u vrtić, idem u teretanu pa kod frizera. To mi je tradicija. Pokup me Petar, idemo u restoran na ručak ili do vikendice. Onda šetnja po promenadi, on odvede dečaka na trening, ja kupim nešto...".

Poslušajte: