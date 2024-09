"Rekli mi da nisam trudna, ali da ćutim jer je takav ugovor": Otkrila mračne tajne rijalitija, spomenula drogu i tablete

Aleksandra Subotić, nekadašnja učesnica rijalitija Parovi i Zadruga, otkriva istinu o ovim formatima

Izvor: YouTube/Aleksandra Subotić

Aleksandra Subotić, ćerka Ljube Pantović za koju smo saznali u periodu kada je njena majka učestvovala u Farmi, a ona, maloletna zatrudnela navodno s njenim dečkom, iza sebe i sama ima bogatu rijaliti karijeru.

Gledali smo je u Parovima i Zadruzi nekoliko puta, a sada je na svom Jutjub kanalu rešila da otkrije i tajne rijalitija - kako se ulazu, ali i koliki su honorari učesnika. Ovaj video dolazi nakon priče nekadašnjeg pripadnika obezbeđenja jednog rijalitija, koji je bio svedok stravičnih scena.

"Sada ću vam otkriti istinu o rijalitijima, od toga kako se ulazi u rijaliti, pa do toga da li nam ubacuju tablete i drogu u piće", počela je Aleksandra Subotić priču, odgovarajući na pitanja pratilaca vezanih za ovaj tv format.

Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK

Aleksandra je prvo otkrila kako se ulazi u rijaliti:

"Na više načina. Ja sam prvi put pozvana kada sam imala 16. godina. Zvali su me na Farmu, ali bila sam maloletna i nisam mogla da uđem. To je bilo u jeku one grozne priče. Prvi put sam ušla u rijaliti Snajke, našao me skaut te firme jer sam bila u emisiji '24 sata zvezda' na Hepiju. Oni su imali moj kontakt i zvali me. Ponudili su mi neku sumu novca i to je to. Za ostale, znam da postoje kastinzi, ali vi možete rijalitijima pisati i na njihovim stranicama da uđete".

Kada je reč o honorarima, Sandra otkriva da jesu visoki, ali i "na papiru".

"Vi tražite onoliko para koliko sebe cenite. Kažete šta imate da ponudite, da li ste popularni na mrežama, šta možete da pružite. Da li će da pristane produkcija to ćete da vidite. Honorari su stvarno dobri. To je nekada bio zabavni, šou program, a sada je to više za žene lakog morala. U jednoj kući u kojoj sam bila izađete sa svim dogovorenim parama, a u drugom, na papiru dobijete mnogo, a izađete...", rekla je Sandra.

Aleksandra Subotić je objasnila i da je ušla u prvi rijaliti zbog novca. Bebu je na staranje tada ostavila komšinici "koja je i njoj bila kao majka".

"Svi znate situaciju, prekinula sam i školovanje, a rijaliti mi je odgovorao finansijski. Imala sam ponudu da novac uzimam unapred i da plaćam bebisiterku i pružim bebi i sebi dobre uslove za život. Ja sam to videla kao rešenje mojih problema".

Kada je reč o navodima koji kolaju, da produkcija "sipa drogu i tablete u pića", Aleksandra kaže da je 99,9 odsto sigurna da to nije tačno.

"Ja smatram da to nije istina. Ja i kad sam bila tamo i za tog nekog mog dečka mislila da je drogiran, da su mu ubacili tablete ili alkohol.. ne. On je jednostavno bio takav. Većina njih pije i drogira se napolju, njima bi to bilo poželjno, ali ne u kontekstu da im produkcija to ubacuje. Ja nisam videla to ni doživela, ali ako neko ima drugačije iskustvo, pozvala bih da to podeli".

Izvor: Instagram/sandrasuboticss

Nekadašnja rijaliti učesnica je priznala da je "ćutala po ugovoru" kada je navodno bila trudna u rijalitiju s bivšim partnerom.

"Ja nisam glumica, ja ne mogu da glumim trudnoću. Meni je rečeno da sam bila trudna. Posle su mi rekli da nisam trudna, ali da se nastavi ta priča. Rekli su mi prvo da sam trudna, zamislite taj šok - trudna si, pa ti kažu nisi trudna? Mi smo obavezani ugovorom i radimo šta nam se kaže. Ja sam morala da radim šta mi se kaže i tu niko nije žrtva. Svi su znali. Prvo taj momak, a posle i drugi. Ja nisam imala pravo glasa, meni je bilo važno da ja izađem sa parama umesto da isterujem pravdu i ispadam budala":

Alesandra je otkrila i da li ostaju neke posledice nakon što se izađe iz rijaltija:

"Da ostaju. Vi se navikavate na neprirodan sistem, posle dužeg vremena kada izađete vama to nije normalno. Čovek kada navikne na torturu teško se odvikava. Kad sam izašla iz rijalitija moj Petar je počeo da radi svoj posao, ja ostajem sama i krećem da ludim. Nisam znala šta ću sa sobom i u jednom momentu sam otišla kod psihijatra. Prepisala mi lekove, ja odlazim u apoteku, a ispred mene stoji neka žena... bože sačvuvaj na šta liči. I ja shvatim - zbog toga što je meni dosadno da izgledam ovako?! Da, vi navikavate na adrenalin i da ne možete da radite šta hoćete, da neko upravlja sa vama, ja sam dobijala napade panike zbog svetla u radnjama jer me asocira na rijaliti. Kad dođem kući smirim se".

Pogledajte: