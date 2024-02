"SAŠA POPOVIĆ JE POLUDEO KADA SAM SE SKINULA" ZAMLO JE ZABRANILI U EMISIJI - IZAŠLA A BINU U HALJINI, OSTALA U TANGAMA

Pjevačica Mina Kostić se prisjetila neprijatnosti koju je doživjela sa čelnikom Granda.

Izvor: TV Pink/ screenshot

Pjevačica Mina Kostić koja se nakon duže pauze vratila na muzičku scenu s novom pjesmom i izazovnim spotom Mina Kostić, prisjetila se trenutka kada se skinula na bini Granda i napravila problem sa Sašom Popovićem.

Minin "okršaj" se odigrao kada je izvodila pjesmu "Se*si robot" na binu poznatog muzičkog takmičenja, na koju je izašla u dugoj haljini, koja je kasnije "odletjela" s pjevačice i otkrila tanga triko. Mina je otkrila da joj je zbog tog poteza Saša Popović zamjerio neprimjereno oblačenje.

Izvor: YouTube/screenshot/Markoni channel

"Popović je htio da mi zabrani da se skidam, ali mu je Brena rekla da nema pojma i da ja izgledam kao Madona. Pojavila sam se u jednom kostimu i pjevala sam pesmu "Seksi robot". Pri kraju pjesme sam skinula haljinu i ostala u tanga trikou, kada je Popović to video on je poludio i nije htio da mi dozvoli da se skinem, već me je tjerao da se obučem, ali se Breni to svidjelo i uspjela sam da nastupim kako sam htjela", rekla je Mina.