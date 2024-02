"ŠTA JE NJOJ S GLAVOM, TO NIKO NE ZNA" Komšije o Mini Kostić i dečku zbog kojeg je zvala policiju - Ljube se u parku!

Komšije potvrdile navode da se Mina Kostić pomirila s 19 godina mlađim dečkom

Pjevačica Mina Kostić je nedavno prijavila policiji svog 19 godina mlađeg dečka za uznemiravanje, nakon što joj je navodno "slao uvredljive, prijeteće poruke i pravio ljubomorne scene". Ubrzo nakon što je potvrdila da je došlo do prijave za uznemiravanje, mediji su prenijeli da se pjevačica navodno pomirila s njim.

Sada su pjevačicine komšije otkrile da je Mina "oprostila Nikoli" i da ih viđaju zajedno kako se šetaju "i ljube u parku": "Istina je da se Mina pomirila s Nikolom. Mi nismo mogli da vjerujemo da je posle onakvog skandala s njim, ona prešla preko svega. Šta je u njoj s glavom, to samo ona zna", rekao je komšija iz Minine zgrade Kuriru i dodao:

"Dolazio je kod nje u stan nekoliko puta od prošle nedelje, a zajedno su nekoliko puta bili i u šetnji tu u obližnjim Šumicama. On ju je grlio dok su šetali, komšinica reče i da su se poljubili. Mislim da se još nije definitivno preselio kod nje, ali i to će se desiti sigurno. Za sada je mirna situacija, ali poznavajući njih, ko zna koliko će ta "idila" potrajati. Taman se malo smirila situacija u zgradi, a sad ćemo vidjeti šta će se dešavati dalje. Da li su shvatili da ne mogu jedno bez drugog, pa ga ja molila da joj oprosti što ga je prijavila policiji ili je on shvatio da je bio previše ljubomoran, ne znam, ali definitivno je da su svojoj vezi dali novu šansu".