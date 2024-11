Indi sa Zoranom odlazi u Dubai: Prvi put napušta zemlju nakon osam godina, a i dalje mu sudi za ubistvo bivše žene

Pjevačica je otkrila koji je razlog putovanja na popularnu egzotičnu destinaciju.

Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić

O odnosu Indi Aradinović i Zorana Marjanovića ne prestaje da se spekuliše u javnosti, a sama pjevačica je u nekoliko navrata dala dvosmislene odgovore. Iako je priroda njihove veze, bila ona ljubavna ili prijateljska, i dalje misterija, sada su šuškanja da je par sve vrijeme zajedno, glasnija nego ikad nakon što se saznalo da planiraju da posete Dubai.

Pjevačica i Zoran Marjanović kojem se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović riješili su da spoje lijepo i korisno, pa će uskoro da otputuju do Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovo će da bude i njegov prvi boravak u inostranstvu otkako se dogodio zločin.

Izvor: Instagram / indy_ara_indira

- Čim je snimila novu pjesmu Indi traži način da uradi i spot. Ali, želi da taj projekat bude na vrhunskom novou. Predložila je Zoranu da idu u Dubai kako bi uradili adekvatne kadrove, a ujedno i da se malo odmore i prepuste jedno drugom na pješčanim plažama. Problem je u tome što Zoran do sada nije napuštao zemlju, pa se odvikao od putovanja. Otkako se desilo ubistvo njegove supruge Jelena zbog čega je već jednom bio osuđen, pa je postupak vraćen na ponovno suđenje, on nije imao potrebu, ali ni motivaciju da putuje. Međutim, Indi je uporna, moli ga, preklinje da bar na sedam dana odu u Dubai. Ona je zamislila kako sve to treba da izgleda i to se Marjanoviću dopalo, ali mu smeta što mora da leti pet sati. Procedura je takva da on pismenim putem treba da obavesti sud o njegovom boravku u inostranstvu, a pasoš ima kod sebe, nije mu oduzet - ispričao je za Kurir izvor blizak paru.

Ova saznanja potvrdila je Indi.

- Mi imamo velike planove. Jedva čekam da snimim spot i voljela bih da kadrovi za "Fajront" budu urađeni u Dubaiju. Radimo na tome i ako se sve poklopi, naravno da idemo. Važno mi je da je Zoran ponovo napravio hit, a naravno da ćemo uskoro i na putovanje - rekla je kroz osmijeh Indi.