MARINA VISKOVIĆ NA ESTRADI IMA SAMO DVIJE PRIJATELJICE! Ne voli da se druži s koleginicama, ali su one izuzetak

Izvor: Instagram/Printscreen/marina_viskovic_official

Pjevačica Marina Visković priznala je da ne voli da se druži sa estradom i da među koleginicama ima samo dvije prijateljice - Marinu Tadić i Ildu Šaulić.

Njih tri veže dugogodišnje prijateljstvo, zajedno su se pojavile i u jednom Ildinom spotu, a Viskovićeva je nedavno izjavila da iako su bliske znaju i da se posvađaju.

"Čovjek bi rekao šta li ove tri pričaju kada sjednu!? Stvarno ne biste vjerovali. Ništa nije kao što izgleda. Tu se stvarno vode jako zanimljivi razgovori, ali jesmo sve tri različite, vjerujte mi, ja možda izgledam najopasnije tu, ali ja sam najmirnija tamo u toj ekipi" rekla je ona i nastavila:

"Čovjeka treba da prihvatiš sa svim njegovim manama i vrlinama, ali često se sukobljavamo, baš često, u tome i jeste čar našeg odnosa, što smo stvarno iskrene i otvorene. Često se posvađamo, ja nisam neka svađalica koja se svađa, ali sa Marinom Tadić zna uvijek da bude neka tenzija. Iz najbolje namjere zna da nastane neki kuršlus, to je blagodat jednog iskrenog odnosa" ispričala je Marina gostujući u "Why so serious" podkastu na WTF radiju.