"Treba mi više od 3.000 eura mjesečno da preživim": Srpska pjevačica o izjavi koja je razbijesnila javnost

Marina Visković prisustvovala proslavi punoljetstva Janine ćerke

Izvor: Pink tv /printscreen

Pjevačica Marina Visković prisustvovala je punoljetstvu ćerke Jane Todorović, na slavlju koje je okupilo pola estrade. Marina se ovom prilikom dotakla izjave koja je razbijesnila javnost, kada je u emisiji Ognjena Amidžića rekla "da joj treba tri hiljade eura mjesečno za život".

Sada je istakla da joj treba mnogo više od te cifre. "Uvijek me pitaju za to. Ja sam jednom prilikom to rekla kod Ognjena Amidžića u emisiji, nešto sam morala da odgovorim", rekla je Marina i dodala:

"Nakon toga ja uvijek znam da ćete me to pitati. Nije istina, treba mi mnogo više od 3.000 eura mjesečno".

Pjevačica je nedavno izjavia i da bi se najradije udala za imućnog muškarca:

"Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odjeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide", napisala je ona, a potom otkrila da se ipak šali.