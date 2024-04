NE PRILAZITE MI! Srpska pjevačica lupila zabranu fanovima: Ne zanima me šta pričate, ja sam dobra riba!

Marina Visković obratila se fanovima i zamolila ih da joj ne prilaze na nastupima.

Marina Visković važi za jednu od najatraktivnijih pjevačica koja se ne libi da na društvenim mrežama objavi slike i snimke napornih treninga. Bez trunke šminke, znojava, Marina pokazuje kako naporno radi i to ne samo na spravama kao većina njenih koleginica.

Pjevačica ističe da sebe smatra lojalnom i zgodnom djevojkom, te da nikada nije dopuštala da joj se miješaju u vezu, kao i da ne voli da je tu po sredi bilo koja treća osoba.

"Mene može da prevari samo lud čovjek! Neko ko ima dijagnozu i ko je zreo za lečenje jer sam dobra riba! Preko prevare ne bih prešla, ali ako bi ljubav bila mnogo jaka, možda i da", poručila je kaže Marina i dodaje da nikada nije bila ljubavnica:

"Nikada nisam nikome rasturala brak. Neko sam ko mnogo poštuje porodicu, zaslužujem mladog i slobodnog dječka da s njim sve gradim. Nikada me nisu privlačili zauzeti, naravno, nisam savršena, ali da baš idem dotle, nikada. Ne bih voljela nikada da imam treću osobu u vezi. Nikada nisam provjeravala dečku mobilni. Nikada nisam virila da vidim da li me vara, nisam kopala po porukama da vidim s kim se dopisuje. Poštujem tuđu intimu i želim da poštuju drugi moju. U telefonu imam svašta, od poruka i s prijateljima i s porodicom. Ne mora momak da zna sve", rekla je tada Marina.

Na društvenim mrežama jednom prilikom objavila je video u kojem je imala poruku za sve one koji dolaze na njene nastupe. Pjevačica ne želi da joj iko prilazi tokom nastupa, pre svega iz tehičkih razloga.

"Viskoza ima jednu molbu za vas... Nešto što me najviše nervira i što ne želim da se više dešava tokom nastupa jeste da mi neko prilazi i zato vas molim da mi ne prilazite tokom nastupa. Prvo, tehnički ne mogu da vas čujem šta mi pričate, niti mogu da se derem da vam odgovorim, a i ne zanima me šta vi pričate", rekla je ona jednom prilikom i dodala: "Jedino što me zanima jeste da napravim dobru atmosferu. Ovaj stav imam i da mi majka dođe. Hvala na razumijevanju".

