"Dođe ti Karleuša, ti vadiš igračke za odrasle": Jutjuber koji je rasplakao srpsku pjevačicu opleo po Baki Prasetu

Makedonski jutjuber Stefan Lazarov prokomentarisao lajv Jelene Karleuše i Bake Praseta

Izvor: YouTube/Baka Prase

Pjevačica Jelena Karleuša prije nekoliko nedelja je napravila pometnju na društvenim mrežama nakon što je jutjuber Baka Prase objavio njenu glasovnu poruku, a potom i prije nekoliko dana, kada mu se pridružila u lajvu.

Tokom lajva smo gledali Jelenu kako bičuje srpskog jutjubera, ali i dobija roleks sat od njega, a samo par dana kasnije, kod njegovog kolege iz Sjeverne Makedonije Stefana Lazarova, plače u emisiji.

Sada je Lazarov prokomentarisao za Kurir ponašanje kolege iz Srbije i zamerio mu činjenicu "da mu diva dolazi u emisiju, a on vadi se*si igračke".

Izvor: YouTube/LAZAROV/screenshot

"Moram da kažem da u Makedoniji dosta ljudi prati njega, i dosta godina unazad se kao svađamo. Izjavio je da sam nebitan i da treba da ostanem tu gdje jesam. Želim da mu kažem da sam ja ovdje gdje treba da budem i da sam dosta uspješan. Mene ne loži to što loži njega, pare i sve to. Ja u njemu vidim veći potencijal, mislim da može mnogo više. Kada je Jelena Karleuša bila kod mene u emisiji par dana kasnije od njegovog lajva, mnogi su komentarisali da je moj intervju bio bolji. Stvarno nemam hejt prema njemu. Bila je davno jedna priča kada je izgovorio "Sjeverna Makedonija" i tada sam ga kritikovao, rekao sam da je najpoznatiji balkanski jutjuber i objasnio sam mu da mora da prati sve i zna kakve političke probleme imamo... Hvala njemu, ali ja ću ostati gdje jesam i to je dobro", rekao je Lazarov i prokomentarisao lajv sa Jelenom Karleušom:

"Ne mogu da procenim da li je to njegovo ponašanje stvar imidža ili ne, stalno to govorim. Ako je on stvarno takav, mislim da mnogo gubi, bar ja tako mislim iz neke moje perspektive. Budi malo zreliji. Sa takvim pratiocima može mnogo. Dolazi ti balkanska diva u goste, toliko toga možeš da uradiš. Ona ima priču, to je ekskluziva a on vadi igračke. Mislim da on može mnogo više od svega toga", rekao je Lazarov i dodao:

"Boki je bio kod nas, nakon 14 godina su bili uživo zajedno... Vjerujem da treba da postavimo standarde, da promovišemo moral, prave mjere vrijednosti. On radi više jutjuberski, ja imam i to novinarsko... Ugostio sam premijera države, želim da rastem i da se gradim. Mene da gleda 200.000 ljudi i da mi dolazi Karleuša, sigurno ne bih vadio s*ksi igračke".

Stefan je na kraju uputio i poziv Baki Prasetu da dođe u njegovu emisiju.

"Dođi u Makedoniju, dođi kod nas. Mi smo odlični domaćini, imamo ajvar, lijepu tradicionalnu kuhinju. Možda su moje brojke za njega male i možda sam za njega nebitan lik. Ljudi odavde prate njega, ima publiku. Eto možda mogu daa ga naučim da postavlja neka interesantna i drugačija pitanja".