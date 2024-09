"Uhapšen je zbog mima"! Oglasila se supruga Sergeja Trifunovića, otkrila i šta piše u optužnici: Ovo je jezivo

Njegova supruga Isidora Trifunović otkrila je šta piše u izvještaju nakon hapšenja.

Izvor: Youtube/VIDA/Screenshot/Instagram/Printscreen/Isidora Mijanović

Hrvatska policija juče je privela glumca Sergeja Trifunovića, pod optužbom da je prekršio zakon zbog sadržaja objavljenih na društvenim mrežama. Njegova supruga Isidora Trifunović otkrila je šta piše u izvještaju nakon hapšenja.

"U izvještaju koji sam imala na uvid, navodi se da je Sergej uhapšen i izručen Republici Hrvatskoj zbog mima.Smatram da je to jezivo i suludo jer to onda znači da svaka osoba koja prokomentariše Republiku Hrvatsku može biti progonjena. Važno je reći da on u tom momentu nije bio na teritoriji Republike Hrvatske, niti je njen državljanin. I dalje nemamo odgovor na osnovu čega je kažnjavan, sproveden i uhapšen i nikome ko je dovoljno pismen i razuman to nije jasno. Sergej je sada pušten i na slobodi je do sjutra u podne kada je zakazano ročište. Njemu su oduzeta sva dokumenta i zabranjeno mu je kretanje van teritorije Splita", rekla je Isidora u emisiji "Usijanje“.

Sergej Trifunović je prošle godine, prilikom posjete Splitu, kažnjen zbog nepropisnog šetanja psa. Problem je nastao zbog njegovog burnog verbalnog okršaja s hrvatskom policijom, što je rezultiralo kaznom od 1.000 eura i zabranom ulaska u Hrvatsku i šengenski prostor na godinu dana. Trifunović se juče vratio u Hrvatsku, ali ga je na granici dočekala policija i odmah privela