Uhapšen Sergej Trifunović: Glumac priveden na hrvatskoj granici, ovo su detalji

Sergej Trifunović je uhapšen na granici Srbije i Hrvatske.

Izvor: Youtube/VIDA/Screenshot

Sergej Trifunović je noćas, oko ponoći ponovno uhapšen, i to na graničnom prelazu Bajakovo.

Kako se navodi, njega su uhapsili prilikom pokušaja da pređe srpsku granicu i uđe u Hrvatsku, piše Slobodna Dalmacija. Trifunović je uhapšen na graničnom prelazu Bajakovo, kada je htio da uđe Hrvatsku, a kako pišu njihovi mediji on će tokom dana biti doveden u Split na Opšinski prekršajni sud gdje ga čeka novo suđenje.

Inače, prije skoro tačno godinu dana, on je bio uhapšen u Splitu i to zbog napada na službeno lice. Tačnije, zbog vrijeđanja policije i držanja psa bez nadzora.

Protiv Trifunovića je tada, navodno podnijeta prijava od strane policije zbog vrijeđanja, kao i zbog držanja psa bez nadzora. Po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, zbog prekršaja koje je navodno počinio Trifunović može se izreći novčana kazna do 4.000 eura za vrijeđanje službenog lica i do 1.000 eura za držanje psa bez nadzora, prenio je HRT.