Danas promjenljivo vrijeme, mjestimično moguća kiša

Izvor: Dejan Feratović

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo vrijeme, sa dužim sunčanim intervalima na jugu i nešto više oblaka na sjeveru, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Kako su kazali iz Zavoda, mjestimično će biti uslova za kišu ili pljusak i grmljavina, češće od sredine dana.

Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno pojačan, dominantno sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 19 do 34 stepena.