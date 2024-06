"AKO BI ONE OTIŠLE, NAŠI BI IZGUBILI I PRIJE IZLASKA NA TEREN" Zorica Brunclik oplela po starletama koje jure fudbalere

Zorica Brunclik žestoko je iskomentarisala EP ne štedeći pojedine dame.

Izvor: TV Pink / screenshot

Zorica Brunclik, velika zvijezda narodne muzike nedavno je napravila presedan i zapjevala u jednom restoranu, nakon dvije godine pauze, a malo pred nastup progovorila je i o Evropskom prvenstvu, koje je trenutno aktuelna tema.

Zoricu su mediji pitali šta predviđa fudbalerima Srbije, ali i da li misli da bi im dolazak starleta pomogao da postignu bolje rezultate.

Izvor: Kurir TV screenshot

- Znate šta, u tim situacijama sam neobjektivna, jer to je ipak reprezentacija, normalno da uvijek prevagne ona želja da oni pobijede, pa onda si nerealan. Ja sad ne bih da budem nerealna, jer sam pogodila rezultat sa Engleskom. Mislim da, skoro nisam čula da su svi hvalili reprezentaciju, a da smo mi izgubili. To je bila božanstvena igra, zato što je to, kažu da Engleska slovi za favorita i da se toliko mučila sa nama, mučila i da na kraju bude 1:0 - rekla je Zorica pred utakmicu protiv Slovenije.

Na pitanje novinara o starletama koje obožvaju fudbalere i konsattaciju "da će najbolje proći, ako one odu tamo", Zorica je na krajnje šaljiv način dala odgovor, koji je, nasmejao sve:

- Koje cice? Ne bih ja ulazila u te priče... Samo znam da onako logično zaključim, da ako bi cice otišle, da bi naši izgubili i prije nego što bi izašli na teren. Prema tome, neka svako sjedi kući i neka se svako svojim poslom bavi.