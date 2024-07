PRENIJELA SI MI POLNU BAKTERIJU, JEDVA SAM SE IZLIJEČIO: Bivši dečko brutalno optužio Maju, snimak kruži mrežama

Maja Marinković tokom više sezona rijaliti programa imala je odnose s više muškaraca, ali je najupečatljivija ostala njena veza s Filipom Carem.

Izvor: Printscreen/Premijera

Kada je prvi put ušla u rijaliti Maja Marinković je pregurala cijelu sezonu bez da je stupila u odnose s nekim muškarcem, ali već u sljedećoj sezoni to se promijenilo. Veza s Markom Janjuševićem Janjušem ju je proslavila, a onda su uslijedile duže i kraće veze s raznim stanovnicima imanja u Šimanovcima.

U posljednjoj sezoni je imala romansu sa Stanislavom Krofakom, a nekako najupečatljivija je ona sa Filipom Carem. Iako je Car dobio ćerku sa Aleksandrom Nikolić, spekuliše se da je još uvijek u kontaktu sa Majom.

Njihove svađe i vrijeđanja još uvijek su tema, pa se tako sada na društvenoj mreži TikTok širi i snimak, bizarne svađe bivših ljubavnika, na kojem se čuje kako Car optužuje Maju da mu je prenijela bakteriju putem intimnog odnosa. Maja Marinković je pokušala da demantuje njegove tvrdnje, tako što je rekla da joj je samo bio pao imunitet.

"Nema srednju školu, nema vozačku dozvolu. Ovaj nema ništa", govorila je u svađi Maja Caru, a Filip je vikao: "Nemam to ništa, ali sam imao polnu bakteriju od nje koju sam jedva izliječio. E to imam. To da okačim kao orden".

"To nije istina. Ja sam imala pad imuniteta. Tri dana problem", branila se Maja, a Car je nastavio: "Hvala bogu da sam polnu bakteriju izliječio antibioticima, kremama i čajevima. Ali od vojske i od svega imam bakteriju Maje Marinković".

"Ti se služiš lažima", nije odustajala Maja.

Maja je poznata po svojim ljubavnim vezama sa više muškaraca, ali i tučama kao i skandaloznim scenama koje je pravila. Pogledajte i kako je Maja izgledala prije svih operacija:

