U 51. POSTAO OTAC SA 22 GODINE MLAĐOM! Brajan Adams uskoro dolazi u Beograd, a svi se PITAJU SAMO JEDNO!

Popularan pevač Brajan Adams uskoro će zapevati svoje najveće hitove u beogradskoj Areni, a mnogo je priče o tome da li će jedna mega-zvezda doći kao gošća!

Nastup slavne pop-rok zvezde, Brajana Adamsa zakazan je za 12. decembar u Areni, koji će u okviru svetske turneje pod nazivom "So Happy It Hurts". Ljubitelji njegove muzike i hitova poput "Summer of 69", "Have you ever really loved a woman" i "I do it for you", s nestrpljenjem čekaju ovaj datum da uživaju u spektaklu.