REKLA "DA" U DUBAIJU, A EVO ZAŠTO NE U SRBIJI! Vanja Mijatović otkrila detalje crkvenog vjenčanja- "UŠLI SMO U ISTORIJU"

Vanja Mijatović i Aleksandar su obavili crkveno vjenčanje u Dubaiju, a pjevačica je otkrila zbog čega se nije udala u Srbiji, iako je slavlje upriličila u Beogradu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Pjevačica Vanja Mijatović udala se za supruga Aleksandra Mandžukića u Dubaiju, iako su gala svadbu napravili u Beogradu, a za taj događaj su navodno dali 30.000 eura.

Crkveno vjenčanje su mladenci, a danas supružnici, obavili u grčkoj pravoslavnoj crkvi u Dubaiju, a na slavlju u Beogadu je nosila raskošnu bijelu vjenčanicu. Građansko vjenčanje im posle crkvenog čina u Emiratima i nije toliko bitno, a ukoliko dođe do istog, vrlo je moguće da će biti u Beogradu.

Vanja Mijatović je sada ispričala kako je došlo do ideje da se uda u Dubaiju, gdje su ona i Aleksandar bili prvi srpski par koji je tamo sklopio brak.

Izvor: TV Pink / screenshot

"To je došlo spontano. Nismo planirali to. U Dubaiju je bilo crkveno vjenčanje. Mnogima to nije bilo jasno. Nas su pozvali spontano prijatelji da dođemo malo i došli smo na ideju da se tamo vjenčamo. Naša je čast, jer mi smo prvi par koji se vjenčao u Dubaiju. Ušli smo u istoriju. Zaista je posebno bilo. Prelijepo je bilo. Pozdravljam Prokopija, koji nas je vjenčao. Nama je bilo crkveno vjenčanje bitno, za građansko ćemo vidjeti, to nam nije bitno", poručila je Vanja u emisiji ''Premijera - Vikend Specijal''.

Pogledajte kako je izgledala raskošna proslava u Beogradu: