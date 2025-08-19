Luka Dončić je donio pobjedu selekciji Slovenije na meču sa Velikom Britanijom.

Slovenija je konačno uspjela da pobedi. U pripremnom meču za Eurobasket savladali su Veliku Britaniju 93:81 i tako su konačno došli do trijumfa. Prije toga je tim Aleksandra Sekulića redom gubilo od Litvanije i dva puta Njemačke.

Luka Dončić je na startu igrao sjajno i dao je 19 poena već na startu druge četvrtine, a do kraja meča je došao do 28 poena, 10 asistencija i 6 skokova. Pogodio je 12 od 14 bacanja, 5 od 6 dvojki, ali samo dvije trojke iz 11 pokušaja. Osim Dončića Gregor Horvat je upisao 15 poena, a Klemen Prepelič je imao 12. Kod poraženog tima Heson je imao 12 kao i Filip, Vitl i Velan po 11, a Jeboa 10 poena.

Prije ovih mečeva Luka Dončić je doživio povredu i u jednom momentu se pričalo da je možda upitan i za nastup na Eurobasketu, ali je nedelju dana prije početka takmičenja pokazao da je u top formi i da je povreda bila manjeg intenziteta.

