NAPRAVILA SVADBU, A NIJE SE UDALA! Šok na veselju Vanje Mijatović - pjevačica se oglasila, OTKRILA SVE DETALJE!

Vanja Mijatović sumirala utiske nakon svadbenog veselja, otkrila i zbog čega se nije udala.

Izvor: Kurir/Ana Paunović

Vanja Mijatović i njen izabranik Aleksandar upriličili su veliku proslavu upriličili u jednom poznatom prestoničkom restoranu povodom svog posebno dana i vjenčanja koje se ipak nije dogodilo. Vanja se pred 300 zvanica pojavila u prelijepoj vjenčanici u koju se presvukla tek pošto je u objekat u kojem će biti održana svadba pojavila u farmericama.

Njihova kuma, pjevačica Aleksandra Mladenović otkrila je da mladenci nisu izgovorili sudbonosno "da", kao i da to planiraju naknadno da obave. Kod Vanje na vjenčanju nije bilo slikanja, ali ni samo vjenčanje i potpisivanje, sada je konačno otkrila pozadinu i uzrok teme o kojoj je brujala kompletna domaća javnost. Sada se oglasila i objasnila kako su oni zamislili svoj dan, ali i objasnila kako je donjela odluku da se ne uda, a napravi svadbeno veselje.

"Željeli smo samo žurku, da ne bude od ujutru do uveče... Znamo kako to ide, prvo crkva, pa opština, pa samo veselje, gosti ne znaju gdje su... Željeli smo da svi budemo odmorni i veseli, da se samo zezamo i da nam bude lijepo. Podjelili smo to na dva dana, vjenčanje će tek biti, dogovorićemo se. Mnogima je bilo čudno iako je meni pametno i logično. Naše vjenčanje, naša pravila", rekla je ona.

Pjevačica je istakla i da je na žurci bilo fenomenalno, kao i da joj je neizmjerno drago što su brojne muzičke veličine uljepšale ovaj događaj i doprinjeli dobroj atmosferi. Dosta se spekulisalo i o sumi koju u izdvojili za svoje veselje kako bi taj njihov dan bio glamurozan. Vanja nije željela da otkrije detalje, ali je na te navode zauvijek stavila tačku.

"Ne bih platila tu cifru o kojoj se pisalo. Nikada ne bih dala tih čuvenih 50.000 eura, to zaista nije tako. Ne bih pričala o ciframa i poklonima, meni je to degutantno. Svako kome poznaje zna koliko je to meni nebitno."