Nikolija je tužne vijesti podijelila na društvenoj mreži Instagram.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prvi solistički koncert pevačice Nikolije Jovanović, koji je trebalo da se održi na stadionu Tašmajdan u Beogradu, 29, avgusta, iznenada je otkazan.

Pjevačica je tužne vijesti i saopštenje produkcije podijelila na društvenoj mreži Instagram, na svom nalogu, ne skrivajući tugu zbog svega što se desilo, budući da se za isti spremala mjesecima unazad.

Vidi opis Iznenada otkazan Nikolijin koncert na Tašmajdanu: Oglasila se pjevačica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT MADE IN BLKN Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YT MADE IN BLKN Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT MADE IN BLKN Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YT MADE IN BLKN Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YT MADE IN BLKN Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YT MADE IN BLKN Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YT MADE IN BLKN Br. slika: 7 7 / 7

"Važno obavještenje! Odlažu se svi koncerti na Tašmajdanu zakazani za 2025. godinu. Zbog postavljenog travnatog terena, usled čega je došlo do tehničkih nemogućnosti realizacije, svi koncerti planirani na stadionu Tašmajdan u ovoj godini biće odloženi. Ova odluka obuhvata i prvi solistički koncert Nikolije, zakazan za 29. avgust kao i koncert Adila predviđen za 5. septembar. Novi termini biće blagovremeno saopšteni, a publika će svakako dobiti prilike da uživa u koncertima. Hvala na razumijevanju i podršci vidimo se sledeće sezone", napisali su iz organizacije, a saopštenje je podijelila i Nikolija uz reči:

Izvor: Instagram

"Dok se saberem... Ostaviću samo ovaj repost ovdje danas", napisala je NIkolija i dodala emotikon sa očima punih suza.

Vesna trebalo da nastupi sa ćerkom

Podsjetimo, Vesna Zmijanac je trebalo da nastupi sa ćerkom na Tašmajdanu, a pune entuzijazma su nedavno za "Blic" govorile o tome.

"Humora mi nikako ne manjka, ali mi noge manjkaju, jedino na noge ne mogu lako, ostalo je sve dobro. Dobro sam, kad je mnogo vrućina, onda nisam dobro, ali guram. Moram sada da budem sposobna, nema mi druge, a posle koncerta nema veze više. Ozbiljno vam kažem, kad me ona n****i, bude veselo. Ništa je ja ne savjetujem. Nema ti tu bože pomozi, tu je pjevaj i uživaj", rekla je Vesna, na šta je Nikolija prokomentarisala:

"Samo me sjekira, obrnule se uloge. Ovo je prvi koncert tek, tako da mama, molim te skocentriši se. Ovo je generalna proba pred ono što tek slijedi. Ja na tom koncertu, 29. avgusta želim publici da prenesem emociju i ljubav i da uživamo."