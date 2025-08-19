Do kraja godine milion i po eura za modernizaciju Službe zaštite

Izvor: Vlada Crne Gore

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je u Specijalnoj emisiji na Gradskoj TV da je situacija sa požarima u Glavnom gradu bila veoma dramatična i teška, kao i da se u jednom trenutku osjećao bespomoćno i smatrao da treba da predloži uvođenje vanrednog stanja.

On je večeras istakao da su preduzete konkretne aktivnosti na modernizaciji Službe zaštite i spašavanja i da će do kraja godine biti uloženo oko milion i po eura u nabavku novih vozila i opreme.

“Bilo je jako teško i, prije svega, dramatično, jer je cijeli ovaj period obilježila neizvjesnost. Situacija je mogla da se promijeni u roku od pet minuta i zbog toga je sve bilo dodatno teže. Biti na terenu sa tim ljudima i gledati kako sve to funkcioniše, osjetiti i spoznati snagu vatrene stihije gdje požari potpomognuti vjetrom zahvataju velike površine, a to je nešto što je ostavilo poseban utisak na mene. Dani su bili dramatični i teški. U subotu veče sam se po prvi put osjećao potpuno bespomoćno i zaista sam mislio da teško možemo izaći iz ove situacije i smatrao sam da treba da predložimo uvođenje vanrednog stanja”, kazao je Mujović.

Podsjeća da je te večeri bio u Piperima, gdje je duvao snažan vjetar, a vatra je bila sa svih strana i prijetila da ugrozi kuće.

“Ljudi su bili u panici, naročito jer u večernjim satima nije bila moguća podrška iz vazduha. Bio sam u velikom strahu kako dočekati to nedjeljno jutro. Na sreću, ta noć je pobijeđena, u nedjelju je pala kiša i danas možemo pričati o tome da nema aktivnih požara u Glavnom gradu”, naveo je Mujović, prenosi Gradska.

Gradonačelnik ističe da je 24 sata pratio situaciju na terenu i preko radio veze, navodeći da je to bilo naročito teško.

“Jedno je kada se priča o požarima sa ove distance, a drugo kada preko radio veze čujete razna zapomaganja, dozivanja u pomoć, paniku koja vlada, potrebu da pošaljete vatrogasna vozila na više lokacija, a tu su i dezinformacije, lažne dojave. Kada pada noć onda je i stepen straha još veći. Bilo je jako teško, ali koordinacija i nivo angažmana Službe zaštite i spašavanja, komandira Nikole Bojanovića i njegove ekipe, svih vatrogasaca, MUP-a i Vojske Crne Gore bila je na visokom nivou. Sve vitalne institucije su odgovorile na pravi način”, istakao je Mujović.

Prema njegovim riječima, iz Uprave policije je potvrđeno da su brojni požari podmetnuti, kao i da je podgorička Služba zaštite i spašanja adekvatno reagovala u svim situacijama.

“Jako je teško procijeniti da li je neka grupa dobronamjerna ili ima skrivene namjere, da li neko stavio povez na glavu da bi se zaštitio od sunca ili prikrio identitet, to je jako teško procijeniti. Služba zaštite je postupila na jedini ispravan način i prijavila sumnjiva kretanja. Kasnije je policija utvrdila da ta grupa nije bila opasna sa aspekta podmetanja požara, ali je to bio pravi put kako da se štitimo od požara”, kazao je Mujović, komentarišući navode da je grupa građana na Gorici htjela da izazove požar.

Ističe da bi sudovi trebalo da budu rigorozniji prema piromanima.

“Kazna od najmanje 15 godina bila bi prava mjera. Na taj način se ugrožavaju ljudi, izaziva panika i ogromna materijalna šteta, koja državu jako puno košta. Od ove štete i požara ćemo se godinama oporavljati, a to nije jednostavno. Da ne govorimo o izgubljenom životu, što se nikako ne može naplatiti”, poručio je Mujović.

On je naveo da je Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada korektno opremljena, navodeći da se nikad ne može postići apsolutna opremljenost i reći da ste napravili službu koja je u stanju da vas zaštiti od bilo kakvog požara.

“Nije ovo opravdanje ili populizam, ali svi vidimo da su Španija, Portugalija ili zemlje koje su neuporedivo razvijenije od Crne Gore u sličnom problemu. Vidjeli smo i Kaliforniju i velike površine koje su ugrožene i izgorjele. Jako je teško napraviti sistem za koji ćete reći da je optimalan, ali imamo puno prostora za napredak i poboljšanje opremljenosti”, istakao je Mujović.

Najavljuje da su preduzete konkretne aktivnosti na modernizaciji službe i u toku je javni poziv za vozilo auto-ljestve, za gašenje požara u specifičnim situacijama – vozilo koje košta 1,1 milion.

“U toku je priprema i tehničke specifikacije za nabavku dva nova vozila, vrijednosti preko 300.000 eura. Iskoristićemo i situaciju da po hitnom postupku nabavimo najsavremeniju opremu za vatrogasce, u iznosu od 150.000 eura. Planirali smo da tokom ove godine sredimo i prostor Vatrogasnog doma na Starom aerodromu. Mislim da ćemo do kraja ove godine uložiti najmanje milion i po eura kako bi dodatno popravili stanje”, kazao je Mujović.

Ističe da se Glavni grad već sada priprema za budžet za narednu godinu.

“U službi zaštite i spašavanja trenutno radi oko 68 stalno zaposlenih i oko 20 sezonski angažovanih vatrogasaca. Ako kažemo da Budva ima oko 90 vatrogasaca, onda se jasno može zaključiti da je broj vatrogasaca u Podgorici neadekvatan. U direktnoj komunikaciji sa komandirom Bojanovićem ćemo napraviti plan i mogućnost da naredne godine broj vatrogasnih izvršilaca bude mnogo veći, a to mora biti strategijski urađeno. Ako podvučemo crtu možemo reći da su priče kako se u prošlosti ulagalo, a da se sada ne ulaže krajnje problematične, pa neka javnost procijeni”, kazao je on.

Takođe, Mujović je istakao da se gradska uprava već sada priprema za 2026. godinu u kojoj žele da broj vatrogasaca dovedu na prikladan broj za Podgoricu.

Komentarišući izjavu bivšeg gradonačelnika Podgorice, Ivana Vukovića da je za vrijeme njegovog mandata uloženo oko milion i po eura u vrijednu opremu za Službu zaštite i spašavanja, Mujović je kazao da ne može da sudi da li je zaista za vrijeme Vukovićevog mandata utrošen taj novac.

“Na poziciju gradonačelnika došao sam početkom ove godine, budžet Glavnog grada je usvojen 1. marta, a javne nabavke su još kasnije bile operativne. Za par mjeseci smo uložili i uložićemo milion i po eura do kraja godine, ako ne i više. Dakle, neka bude da je sve tačno šta je rekao Vuković, ali mislim da je matematika egzaktna nauka i neumoljiva da pokaže da li je ovo rukovodstvo zaboravilo vatrogasce ili misli o njima”, naveo je.

“DPS je imao sve vrijeme ovoga svijeta da pokaže odnos prema Službi zaštite i spašavanja i ostalim gradskim službama”, poručio je.

Osvrnuvši se na prozivke opozicije, koja sada traži veće nagrade, plate i stanove za vatrogasce, koje oni nisu obezbijedili za vrijeme svog mandata, Mujović je kazao da na to možemo gledati kao na ironiju ili pojačan vid sarkazma.

“Imali su sve vrijeme ovoga svijeta da pokažu odnos prema Službi zaštite i spašavanja, kao i prema ostalim gradskim službama. Nisu obezbijedili to što traže od aktuelnog gradonačelnika i mislim da kredibilitet njihovog zahtjeva postaje upitan”, dodao je gradonačelnik.

Kako je naveo, u velikom dijelu je opravdano to što je navedeno u zahtjevu opozicije, ali je to zapravo dio agende ove gradske administracije.

“Tamo se kaže da treba obezbijediti stanove za pripadnike Službe zaštite i spašavanja, podsjetiću da sam sa tim u vezi, u martu ove godine, imao sastanak sa predsjednicom Skupštine Glavnog grada, Jelenom Borovinić Bojović, te smo se dogovorili da u skupštinskoj proceduri bude dodjela zemljišta za gradnju tih stanova”, istakao je.

Kako je dodao, to se ne bi odnosilo samo vatrogasce, već i za ostale zaposlene u službi Glavnog grada, te da im je to prioritet u odnosu na sve druge zahtjeve koje dobijaju od raznih drugih ministarstava.

“Sa tog aspekta, reakcija ljudi iz DPS-a je prilično zakašnjela, takođe tenderi za nabavku opreme su u toku. Siguran sam da oni dobro znaju da pitanje povećanja plata nije na terenu Glavnog grada, već da je to na terenu Ministarstva finansija. Ono što možemo i što ćemo sigurno uraditi, jeste to da ćemo nagraditi vatrogasce i kroz varijabilni dio zarade uticati da se njihovo stanje poboljša. Idemo korak po korak, znamo šta nam je činiti, ne trebaju nam nikakva podsjećanja DPS-a”, ističe Mujović.

Glavni grad će, kako je rekao, tokom narednih dana krenuti sa pozivom da se građani prijave za pomoć.

“Na sajtu Glavnog grada biće poziv da se ispuni formular, odnosno domaćinstva koja smatraju da su pretrpjela određenu štetu. Komisija će izaći na lice mjesta, sačiniti izvještaj i sa tim izvještajem upoznati Vladu Crne Gore, jer oni donose odluku o načinu i vrijednostima participacije. Takođe, i Glavni grad će opredijeliti određena sredstva za pomoć”, najavio je Mujović.

Ističe da sada „24 sata živi ovaj grad“, te da se, kako je rekao, budi sa problemima ovog grada.

“Izgleda da je bolje da budete nedodirljivi i ne komunicirate sa građanima, glumite da ste neko ko je iznad naroda i možda će vas više poštovati, jer do mene sada dolaze komentari da odgovaram građanima na poruke jer nemam šta drugo da radim. To je veoma zlonamjerno i najgora insinuacija”, naveo je Mujović komentarišući zloupotrebu njegovog odgovora jednom sugrađaninu tokom trajanja požara.

Gradonačelnik je kazao da je, kada je slao glasovnu poruku, bio u zaseoku Đurkovići, baš kada je vatrena stihija uzimala maha i situacija bila haotična.

“Problem nisu takvi građani, već predstavnici marginalnih partija željnih samopromocije, koji su čak iz Nikšića zaprijetili i pozvali gradonačelnika da tako ne treba da se ponaša. To je meni mnogo tragičnije, nego što je dotični gospodin uradio”, zaključio je Mujović.