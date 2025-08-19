Ističu i da realizacija mora pratiti i stvarne potrebe terena – posebno u zonama koje su već godinama zanemarene. Ohrabruje, ističu, što društvo konačno ima sluha za obrazovanje.

Prostorno urbanističkim planom Podgorice planirana je izgradnja novih osnovnih škola što predstavlja važan korak ka rješavanju problema prenatrpanosti i stvaranju uslova za kvalitetnije obrazovanje, prenosi Gradska RTV.

Ističu i da realizacija mora pratiti i stvarne potrebe terena – posebno u zonama koje su već godinama zanemarene. Ohrabruje, ističu, što društvo konačno ima sluha za obrazovanje.

Novim Prostorno-urbanističkim planom Podgorice, koji je usvojila Vlada, planirana je izgradnja 15 novih osnovnih škola, na nekoliko lokacija: Zabjelo, Tološi, Zagorič, Konik, Stari Aerodrom, Zlatica, Gornja Gorica, Blok 14… U ovom trenutku glavni grad je pod velikim pritiskom, kada je riječ o vaspitno obrazovnim ustanovama. Učionice su prenatrpane, a postoje propisi koliko učenika može biti u jednom odjeljenju. Profesorica matematike, OŠ „Musa Burzan“ Danijela Jovanović, nada se skorijoj izgradnji neke od planiranih škola.

“Ono čemu se kao prosjvetni radnik radujem je da ćemo dobiti malo više prostora za vannastavne aktivnosti koje iziskuju prostor. Sad kad je lijepo vrijeme možete izvesti djecu vani, ali u hladnim danima nemamo gdje, a to će nas rasteretiti kad se pojave nove škole”, kazala je Jovanović.

Kapacitet OŠ „Musa Burzan“ je do 1000 učenika, navodi Jovanović, a danas, dodaje, broj đaka ide do 1700. Posebno ohrabruje što će izgradnjom novih, škole dobiti prostor za dodatni rad.

“Društvo konačno pokazuje da ima sluha za obrazovanje. U svim proteklim godinama otkad sam u prosvjeti govorimo o nekim simboličnim renoviranjima i svega dvije nove škole „Vladimir Nazor“ i „Novka Ubović“, što je malo za Glavni grad”, istakla je Jovanović.

Slična situacija je i u OŠ „Oktoih“ na Zabjelu, gdje je, mišljenja je v.d. direktorica Jasna Radović, potrebno izgraditi još najmanje dvije, kapaciteta od 1000 mjesta. Smatra da škola planirana na prostoru bivšeg Titeksa više gravitira novim naseljima City kvarta.

“Unazad 15 godina se priča o prebukiranosti škola. Naša škola je kapaciteta za 700 učenika, a ove godine imamo 1900 učenika. Predviđena izradnja paviljona rješava problem treće smjene, ali ne i prebukiranosti škole”, poručila je Radović.

Lokacija koja je bila predviđena prvim planom građenja škole, ispod Dajbabske gore, i dalje treba da ima prioritet za ovaj dio grada, jer cijelo naselje Zabjelo gravitira školama „Vuk Karadžić“ i „Oktoih“.

“Činjenica da prostor sale istovremeno tokom čase koriste po dva, nekada i tri odjeljenja, govori o hitnosti izgradnje novih objekata. Izgradnja novih bi rasteretila prebukirane škole, a njih je mnogo. Stvorio bi se vremenski okvir za normalno držanje dodatne, dopunske nastave i slobodnih aktivnosti”, kazala je Radović.

Dok prosvjetni radnici ukazuju na decenijski problem prenatrpanosti, nadaju se da će najavljeni projekti što prije biti realizovani. Novi školski objekti ne bi samo rasteretili postojeće, već bi omogućili inkluzivno, savremeno obrazovanje – sa salama, kabinetima i prostorima koji moraju biti u potpunosti prilagođeni djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.