Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se o demoliranim prostorijama Srpske napredne stranke u centru Beograda, uhapšene su dvije osobe.

Izvor: pink tv / screenshot

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se o demoliranim prostorijama Srpske napredne stranke u centru Beograda, u Cvijićevoj ulici. Incident se dogodio u ponedeljak 18. avgusta u večernjim časovima, a ubrzo nakon haosa, na licu mjesta pojavio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji se vanredno obratio javnosti odatle tim povodom.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. P. (1982) i T. G. (2001), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Oni se sumnjiče da su 18. avgusta oko 22 časa, tokom održavanja neprijavljenog javnog skupa u Cvijićevoj ulici, kamenicama razbili staklo na prostorijama Srpske napredne stranke. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni ovom tužilaštvu", navodi se u saopštenju MUP-a.