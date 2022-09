BUDALO, TI MENI DUGUJEŠ PARE! Baka Prase opet vređa Željka Mitrovića, GORI Jutjub - Matori KONJU batali se mene klinca!

Sukob jutjubera Bogdana Ilića poznatijeg kao Baka Prase i Željka Mitrovića ne jenjava.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/Baka Prase

Nakon što je Baka Prase u svom lajvu izvređao Željka Mitrovića i poručio da mu duguje novac, vlasnik Pink televizije je otkrio nepoznate detalje o jutjuberu i tvrdi da je izvjesnoj Nataliji Šćekić "namjerno prenio mononukleozu".

Ubrzo se oglasila i Natalijina majka koja je oplela po jutjuberu, Mitrović je najavio da će snimiti dokumentarni film o njemu, spomenuo Veljka Belivuka, a sada je Baka Prase objavio klip o kom je pričao o cijeloj situaciji.

"Ja pijan kao letva izjavio sam da mi on duguje pare, zato što mi duguje. Imali smo saradnju i nije mi isplatio sve do kraja i još me zove i kaže: 'Bato, načinio si mi veliku štetu što si ono rekao, što nisi prozivao firmu nego mene'. Budalo jedna ti mi duguješ pare, za firmu me boli k**ac. I zove me opet i kaže: 'Ti meni duguješ pare, sad ću krivično da te gonim', ja mu kažem važi i tu kreće pi*vajz", rekao je Baka Prase na početku i nastavio:

"Ovo vam je čovjek mentolčina, IQ -200. Kači budalaštine, šta si ti meni pomogao, ukrao mi ideju za televiziju. Pričamo o influenserskoj televiziji i on napravi RED tv. Ispao je j*jara što se i očekuje od masnokosog".

Jutjuber se zatim osvrnuo na Nataliju i njenu majku, te pokazao poruke koje mu je ona slala.

"Ima ova riba što me je igrom slučaja 2019. oralno zadovoljila, debilka mala otišla kod Mitrovića trebalo je da uđe u Zadrugu valjda i da bi dobila poene rekla mu sam joj prenio mononukleozu. Skroz moguće, ali ja sam se tada izliečio, tu krivicu možda mogu da prihvatim. Ta riba i njena keva hoće da mi pakuju silovanje", dodao da su ona i drugarica bile kod njega u stanu kao i da je sa drugaricom bio intiman, a zatim pokazao poruke.

Izvor: YouTube/Baka Prase

Bogdan se osvrnuo i na priče o Velji nevolji, kao i tvrdnjama Željka Mitrovića da je bio gepekovan.

"Šta priča da me Velja gepekovao? Iscimali su me da da dođem kod klinca za rođendan za pare. Rekao sam može za pare išao sam na više rođendana i to je kraj", rekao je on i za kraj dodao: "Matori konj treba da sjedne, uživa i troši pare, a ne da se bavi klincima poput mene".