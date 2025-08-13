Majka (28) iz Rogotina kod Ploča privedena je zbog sumnje da je ubila svoje novorođenče. U kući je pronađeno beživotno tijelo djeteta, a obdukcija je potvrdila nasilnu smrt. Osumnjičena je sprovedena u pritvor.

Izvor: Damir Krajac / imago stock&people / Profimedia

Zbog sumnje da je ubila svoje dijete, jutros je prijavljena i privedena majka (28) iz Rogotina kod Ploča, saopštila je hrvatska policija.

„Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, u koordinaciji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Dubrovniku, završili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakinjom koja se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela "Teško ubistvo" opisano u članu 111. stav 1. tačke 2. i 3. Krivičnog zakona“, navodi se u saopštenju PU dubrovačko-neretvanske.

Naime, nakon prethodno zaprimljene dojave, policija je u večernjim satima u subotu, 9. avgusta, u porodičnoj kući osumnjičene pronašla beživotno tijelo novorođenčeta, dok je majka, zbog svog zdravstvenog stanja, prevezena u zdravstvenu ustanovu.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj, a tijelo novorođenčeta prevezeno je na Odsek patologije Opšte bolnice u Dubrovniku, gdje je obdukcijom utvrđeno da je smrt djeteta nastupila nasilno.

Osumnjičena 28-godišnjakinja danas je, uz krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, navodi policija.

(Jutarnji List/MONDO)