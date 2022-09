"O GO*ANCETU I SELJAČIĆU BAKI PRASETU..." - Mitrović surovo opleo po jutjuberu! Spomenuo Velju Nevolju i POLNU infekciju

Željko Mitrović surovo odgovorio Baki Prasetu, verbalni sukob ne jenjava.

Izvor: YouTube/Baka Prase/MONDO/Stefan Stojanović

Jutjuber Bogadn Ilić, poznatiji kao Baka Prase u svom lajvu gdje je pijan razbijao čaše po stanu vrijeđao je Željka Mitrovića poručivši mu da opere kosu, kao i da mu duguje novac.

Vlasnik Pinka ubrzo se oglasio i poručio "da dok ne sahrani brata neće se baviti njegovim izmišljotinama". Bogdan je zatim na društvenim mrežama još jednom uvrijedio Željka Mitrovića i napisao da mu je "ukrao ideju za influensersku TV nakon sastanka i da mu duguje pare".

Sada se Mitrović još jednom oglasio putem društvenih mreža i poručio:

"O ovom malom go*ancetu i seljačiću Baka Prasetu, koji mi je nekad bio prijatelj, iz etičkih i moralnih principa neću da pišem o vremenu koje je Baka Prase proveo u gepeku, i zašto to nije prijavio policiji, neću da pišem ni o njegovim poznastvima i zajedničkim rođendanima sa Veljom Nevoljom i drugim prpadnicima klana, takođe, neću da pišem o tome zašto je namjerno prenio infektivnu mononukleozu Nataliji Š., polnim putem, ali hoću da dam izjavu nadležnim organima o svojim saznanjima, ako me budu zvali zbog ove objave! Film koji od večeras sprema dokumentarna redakcija televizije Pink o Baka Prasetu, nalog nije dobila od mene, oni su potpuno autonomna redakcija i samo su me obavijestili šta rade! Let it be! (Neka bude tako!) ", napisao je Mitrović na Instagramu.