Izvor: Mondo/Jovana Delać

U cilju zaštite života, zdravlja i bezbjednosti građana, kao i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara, gradonačelnik Podgorice, Saša Mujović, donio je odluku o privremenom zatvaranju arheoloških lokaliteta Duklja i Medun za posjetioce.

Kako je pojašnjeno iz Glavnog grada, odluka se donosi usljed povećanog rizika od izbijanja požara i nepovoljnih vremenskih uslova i visokih temperatura.

Od juče je na snazi i zabrana ulaska u park-šumu Gorica i na brdo Ljubović, iz istih razloga, a ove lokacije obezbjeđuju pripadnici Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, Službe komunalne policije i Rendžeri Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice.

"Apelujemo na građane da poštuju donesene mjere, kako bismo zajednički doprinijeli očuvanju sigurnosti i spriječili potencijalne štetne posljedice po ljude i kulturno-istorijsku baštinu", saopšteno je iz Glavnog grada.