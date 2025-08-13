Broj računa na koji se mogu izvršiti uplate pomoći je: 565-20410-64.

Izvor: MONDO

Lovćen banka otvorila je namjenski račun za uplatu pomoći stanovnicima čija je imovina stradala u požarima na teritoriji Podgorice i istovremeno pozvala građane i pravna lica da, ukoliko žele i mogu, uplate novčanu pomoć.

Broj računa na koji se mogu izvršiti uplate pomoći je: 565-20410-64.

Banka je donirala 5000€ kako bi pomogla u ublažavanju posljedica vatrenih stihija koje su prethodnih dana pogodile Glavni grad.

Prikupljena sredstva biće prenešena na račun Glavnog grada kako bi se mogla staviti na raspolaganje porodicama čija je imovina izgorela u ovim požarima.

Saosjećamo sa svima čija je imovina uništena, a posebno žalimo za ugašenim mladim životom. Povrijeđenom vojniku želimo brz oporavak i istovremeno zahvaljujemo svim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima koji ovih dana rizikuju svoje živote kako bi nas odbranili od vatrenih stihija.