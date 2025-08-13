YouTube se okreće vještačkoj inteligenciji kako bi prepoznao maloljetne gledaoce u SAD, i to na osnovu sadržaja koji gledaju.

Izvor: Unsplash

Od srijede, 13. avgusta, YouTube u SAD počinje da testira sistem koji pomoću vještačke inteligencije procjenjuje da li su korisnici punoljetni, i to na osnovu videa koje gledaju.

Nova provjera radi samo kada su korisnici prijavljeni na svoj nalog, a analiza počinje odmah, bez obzira na datum rođenja koji je unjiet pri registraciji.

Za početak, AI će "pročešljati" navike malog broja korisnika, a ako "pilot" uspije, ovaj način verifikacije mogao bi da stigne i do miliona gledalaca.

Šta ako AI pogreši

Ako novi sistem procijeni da je korisnik maloljetan, YouTube će primijeniti standardna ograničenja kako bi spriječio pristup sadržajima za odrasle ili neprimjerenim materijalima.

Dodatne mjere uključuju upozorenja o privatnosti, ograničavanje video preporuka i podsjećanja da se napravi pauza nakon prekomjernog korišćenja ekrana.

U slučaju greške, korisnik može da potvrdi svoj identitet dostavljanjem lične karte YouTube-u, selfija ili kreditne kartice.

Direktor sektora za upravljanje proizvodima u YouTube-u, Džejms Bizer, izjavio je: "YouTube je bio jedna od prvih platformi koja je ponudila iskustvo posebno osmišljeno za mlade, i ponosni smo što uvodimo tehnologiju koja omogućava zaštitu, a istovremeno čuva privatnost tinejdžera."

Poslednjih mjeseci raste politički pritisak na sajtove i društvene mreže da uvedu pouzdane sisteme zaštite djece od zloupotreba na internetu.

U junu je Vrhovni sud SAD potvrdio zakon u Teksasu koji zabranjuje maloljetnicima pristup sajtovima za odrasle na internetu. Pod tim pritiskom, striming giganti poput YouTube-a pojačali su napore da zaštite mlađe korisnike od neprimjerenog internet sadržaja.