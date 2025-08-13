Oslabljen i bez partnera, Spirit je bio primoran da potraži zaštitu od povjerilaca. Međutim, samo nekoliko mjeseci nakon restrukturiranja, kompanija je ponovo zapala u duboku finansijsku krizu.

Izvor: Ed Pepin / Alamy / Profimedia

Američka niskobudžetna avio-kompanija Spirit Erlajns zvanično je priznala ono o čemu se dugo spekulisalo - budućnost kompanije je izuzetno neizvjesna.

Vijest je izazvala šok na tržištu. Akcije kompanije pale su za čak 41% u trgovanju u utorak, čime je ukupna tržišna vrijednost kompanije Spirit pala na samo 54,3 miliona dolara. U dokumentu se navodi da postoji "značajna sumnja" u sposobnost kompanije da nastavi sa poslovanjem duže od 12 mjeseci od datuma finansijskih izvještaja.

Ove godine su izašli iz bankrota

Jednostavno rečeno, Spirit bi mogao prestati da postoji do avgusta 2026. Kompanija je koristila zvanični računovodstveni termin „going concern“, koji se koristi kada se kompanija nalazi u ozbiljnim finansijskim problemima i prijeti joj nedostatak sredstava za opstanak. To je jedno od najozbiljnijih upozorenja koje javna kompanija može da izda svojim investitorima.

Avio-kompanija, poznata po svojim jarko žutim avionima i „jednostavnoj“ usluzi, izašla je tek iz stečajnog postupka pokrenutog nakon neuspjelog spajanja sa DžetBluom u martu ove godine. Spajanje su blokirali regulatori, tvrdeći da bi takav potez eliminisao važnog konkurenta na tržištu i doveo do viših cijena za putnike.

Oslabljen i bez partnera, Spirit je bio primoran da potraži zaštitu od povjerilaca. Međutim, samo nekoliko mjeseci nakon restrukturiranja, kompanija je ponovo zapala u duboku finansijsku krizu.

Spirala pada

Rukovodstvo kompanije Spirit krivi loše rezultate kombinaciji nepovoljnih faktora: prekomjernim kapacitetima na domaćem tržištu, slaboj potražnji za turističkim putovanjima i žestokoj konkurenciji cijenama koja je smanjila njihove prihode.

Kompanija je prijavila neto gubitak od 246 miliona dolara u drugom kvartalu 2025. godine. Kompanija je navela da očekuje da će se negativni trendovi nastaviti barem do kraja godine, uprkos mjerama smanjenja troškova koje je sprovela. Ove mjere su uključivale



Međutim, ni to nije bilo dovoljno. Kompanija je priznala da se njena finansijska situacija ne poboljšava dovoljno brzo da bi ispunila uslove svojih kreditnih aranžmana i, što je ključno, ugovora o obradi kreditnih kartica, koji ističe krajem godine.

Spirit je sada u očajničkoj trci da obezbijedi likvidnost. Razmatra se prodaja aviona, nekretnina i viška kapaciteta na aerodromima. Istovremeno, u toku su hitni pregovori sa partnerom za obradu plaćanja karticama, koji traži dodatne garancije za nastavak saradnje – sporazum koji Spirit ne može sebi da priušti da izgubi.

Vrijeme ističe. Bez dramatičnog preokreta ili pronalaženja novog izvora finansiranja, jedna od najpoznatijih američkih niskotarifnih avio-kompanija uskoro bi mogla biti trajno prizemljena.

