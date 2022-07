CELA ESTRADA TO RADI, ZAŠTO NE BI I ONA! Ceca otkrila šta ju je Anastasija nedavno pitala i za šta joj je dala "DOZVOLU"

Ceca i Anastasija Ražnatović vratile su se nastupima posle preležanog virusa, a jedna su drugoj velika podrška.

Pevačica Ceca Ražnatović održala je sinoć još jedan u nizu spektakularnih koncerata, ovog puta u Budvi, i to nakon preležanog virusa, nakon čega je sumirala utiske od prethodne večeri. Pevala je četiri i po sata i nastup je kao i uvek završila puna ljubavi, energije i pozitivnih misli.

"Ja nikad ne kalkulišem i sebe ne štedim. Pevala sam četiri i po sata i ništa mi nije falilo. Ostavila sam i dušu i srce na sceni, i volim tu enegriju koju ostavljam na sceni. Ja kad vidim ta nasmejana lica, ne postoji za mene veća nagrada", rekla je Ceca.

"Ja se jako emotivno i fizički unesem dok izvodim svoje pesme i zaboravim da li pevam strofu ili refren. Unesem se i odlutam negde, pa se okrenem i pitam gde sam stala. Anastasija je bila u nekom separeu i rekla sam: 'Večeras nećete čuti pesmu 'Trepni', jer ja ne znam tekst...' Anastasija me je nedavno pitala da li može neke moje pesme koje ja ne pevam da uvrsti u svoj repertoar. Cela estrada živi od mojih pesama, pa što ne bi i ona.Koja moja koleginica ne peva moje pesme? Rekla sam joj: 'Dete, pevaj šta god ti je volja!", izjavila je Ceca, koja najviše uživa u društvu svog unuka Željka, za kojeg kaže da je presladak i prepametan.

"On ima samo dve godine, on priča i peva, sve upija kao sunđer. Još je mali da dođe na nastup. Jako je muzikalan, iako je mali, ozbiljno gađa intonaciju, mislim da je povukao gen na mene da ima talenat za muziku", otkrila je Ceca u emisiji "Premijera - Vikend specijal", koja do sada nije bila ni na jednom Anastasijinom nastupu, ali bi volela da se to uskoro desi.

