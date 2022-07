CECA UZIMALA PARE OD ZEMUNSKOG KLANA! Evo kako je pristala da im bude ALIBI: Legija je moj kum i toga se ne odričem!

Nakon privođenja u "Sablji", ona je dala izjavu specijalnom tužiocu o poznanstvu s Legijom i Dušanom Spasojevićem.

Druženje Svetlane Ražnatović s kriminalcima iz zemunskog klana počelo je dok je njen suprug Željko Ražnatović Arkan bio živ, a još intenzivnije je postalo nakon njegovog ubistva 2000, otkrili su svjedoci tokom suđenja toj organizovanoj mafijaškoj grupi.

Akteri tog vremena kasnije su na suđenjima pričali o tome da je Ceca na više načina bila povezana sa vođama "zemunaca", Miloradom Ulemekom Legijom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom.

Bili su u kumovskim i prijateljskim vezama, oni su njoj pozajmljivali velike svote novca kad je bila u krizi, zauzvrat im je pjevala na zabavama u njihovoj bazi u Šilerovoj, a imali su dogovor da im pjevačica bude alibi za ubistvo tadašnjeg premijera Zorana Đinđića. Ceca je, prema riječima svjedoka, na sve to pristala, a kasnije je, tokom saslušanja kod tužioca, priznala svoju umiješanost.

Prvi put javnost je čula da je Ceca "na vezi" s mafijom 2003, kad je počela akcija "Sablja", a ona završila iza rešetaka.

"Ključ pritvaranja Svetlane Ražnatović tokom "Sablje" nije njena tužna priča o, kako je kasnije govorila, političkom progonu, već saznanje policije da je "zemuncima" trebalo da da alibi posle ubistva Đinđića. Nakon privođenja u "Sablji", ona je dala izjavu specijalnom tužiocu o poznanstvu s Legijom i Dušanom Spasojevićem", rekao je u ekskluzivnom razgovoru za Kurir nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Mile Novaković prošle godine.

Ražnatovićeva nikada nije krila da je bila bliska s Legijom, kao i da je poznavala pripadnike zemunskog klana.

"Legija je moj kum i toga ne mogu da se odreknem. Bila sam u Šilerovoj na rođendanu Dućinog djeteta. U početku nisam znala čime se bave, niti sam prije toga čula za zemunski klan. Predstavljeni su mi kao biznismeni, ali šta me briga ko šta radi. Dolazili su i kum Legija, i "zemunci", i ko je god stigao. Te 2003. odoh ja u zatvor zbog sumnje da sam pomagala ubistvo Zorana Đinđića. Pa, ljudi, da li ste vi normalni?! Pa Željko je bio dobar s Đinđićem, znali su se", pravdala se Ceca u jednom intervjuu.

Propjevala

Dva dana posle hapšenja 17. marta 2003. godine, Ražnatovića je tadašnjem specijalnom tužiocu Jovanu Prijiću detaljno ispričala kako je upoznala Legiju i Kuma, i kako je pokojni vođa zemunskog klana tražio da mu da alibi neposredno pred ubistvo premijera Đinđića.

U zapisniku sa njenog saslušanja stoji da je tužiocu ispričala kako je u februaru 2003. godine Spasojević došao do stadiona FK Obilić i hitno je pozvao da se vide. Zatekla ga je u crnom "golfu", a s njim je bio još jedan plavi mladić, koga bi možda mogla da prepozna.

Spasojević je govorio da će se uskoro dogoditi nešto strašno, da će biti velika frka, da on ima veliki problem, da ga Čume tereti za preko 50 ubistava, za Ibarsku, otmice, posebno je pomenuo Stambolića i rekao:

"Onaj nas strašno pritiska, sve hoće da nas pohapsi i uništi. Ja sam u momentu shvatila o čemu se radi, da on misli na Zorana Đinđića. On je u nastavku razgovora tada meni rekao: "Da li bi htjela da mi pomogneš kada se sve to dogodi? Kada bi se sve to dogodilo, ja bih brzo došao kod tebe kući"‚ da bih mu ja dala na taj način alibi - navodi se u zapisniku.

Pjevačica je, prema zapisniku, na kraju razgovora sa Spasojevićem dala pristanak zbog njegovog pritiska i ubjeđivanja. Potvrdila je i da je pozajmila novac od njega i da ga je upoznala 2001. godine, kada je bila u finansijskoj krizi, a prvi susret tad je imala i sa još jednim članom "zemunaca" Miletom Lukovićem Kumom. Tužiocu je rekla i da je u ljeto 2002. ponovo pozajmila od Spasojevića 100.000 evra, ističući da mu je sve to vratila.

Druga robija Ilegalno prodavala fudbalere, pa završila u zatvoru

Viši sud u Beogradu donio je 30. maja 2011. presudu kojom je, na osnovu pravnosnažnog rješenja kojim je usvojen sporazum o priznanju krivice, Ražnatovićevu i njenu sestru Lidiju Ocokoljić osudio zbog zloupotrebe službenog položaja pri prodaji deset fudbalera FK Obilića. Poznata pjevačica je osuđena i zbog posjedovanja 11 pištolja bez dozvole. Sestre su priznale da su nezakonito prisvojile 4.100.000 maraka i 3.480.000 dolara, zbog čega je Ceca u zatvoru provela godinu dana, a njena sestra šest mjeseci.

Prvi žestoki momak - Ceca ostavila Šabana posle 17 dana

Prije nego što je srela Arkana, Svetlana je imala kratku ljubavnu aferu s Dejanom Marjanovićem Šabanom, žestokim momkom sa Zvezdare. Stalno su ih viđali po beogradskim klubovima, ali je Ceca kasnije rekla da je s njim bila kratko. "S njim me je upoznala Mira Škorić čim sam došla u Beograd. Bio mi je predstavljen kao vlasnik lanca butika, rekli su mi da mu je otac arhitekta i da je fin i obrazovan dečko. Pojma nisam imala da je momak sa asfalta. S njim sam se zabavljala 17 dana i, kad sam saznala ko je i šta je, odmah sam ga ostavila". Šaban je ubijen 18. oktobra 1994, dva sata nakon što je dao intervju za jedne novine. Ubio ga je hicima iz revolvera njegov maloljetni kum Aleksandar Paunović, poznatiji kao Mali Paun.