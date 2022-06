JEZIVO! OBMANUO NACIJU DA MU JE OTAC UMRO! Napravili lažnu UMRLICU kako bi pobegao iz Zadruge - Oglasio se Osmakčić!

Pre nekoliko dana sve je šokirala vest da je učesniku Zadruge Marku Osmakčiću preminuo otac te da mora da napusti rijaliti, a sada je priznao da je sve bila jeziva laž!

Učesnik Zadruge Marko Osmakčić 9. juna hitno je napustio rijaliti kako bi navodno prisustvovao sahrani svog oca Franja Osmakčića, a sada se ispostavilo da je sve to jedna velika laž.

Marko se sada oglasio iz Švajcarske gde je i pobegao, poručio da mu je otac živ te da je "lažnu umrlicu lako napraviti".

"Danas svako može da napravi umrlicu. Ljudi sahranjivali pevače, zvezde, čak i Mitrovićeva umrlica bila... Prestanite da se blamirate, nag*zili vas Osmakčići samo tako", napisao je on.

"U autu sam. Malo je gužva. Ja sam vam dobro. Otac nikad bolji. Lažu kao kerovi i smradovi. Ništa bolje nisu zaslužili. Biće svega i svačega što ću vam izneti i reći. Čim sam u Švici u stresu sam i žurbi. To je to narode, čujemo se uskoro", poručio je on na Instagramu bez imalo sramote i blama uz široki osmeh.

Marko je pre napuštanja Zadruge saznao da je njegova devojka iz rijalitija Viktorija Mitrović trudna, te joj je nakon toga lupio šamar i sve zgrozio ponašanjem! Viktorija je nakon njegovog odlaska iz rijalitija odlučila da abortira.

Zbog sramnog ponašanja kažnjen je šestomesečnim honorarom, a Viki je jednom prilikom pretukao i u spavaćoj sobi!