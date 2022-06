DA LI JE ONA LUDA ILI NEMA MOZGA?! Viktorijina baka šokirana ponašanjem unuke, o Marku sve NAJGORE - "Ne treba da rodi"

Baka Viktorije Mitrović je veoma razočarana njenim ponašanjem u Zadruzi, a za trudnoću i Marka Osmakčića ne želi ni da čuje.

Izvor: TV Pink / screenshot

Učesnica Zadruge Viktorija Viki Mitrović ovih dana je u centru zbivanja u rijalitiju i van njega zbog trudnoće, a tim povodom oglasila se njena baka Regina Spasić, koja je razočarana ponašanjem unuke, kao i meštani sela u kojem živi.

"Ja nemam vremena da pratim. Kažu sve najgore. Tako ne bi trebala da radi jedna majka maloletnog deteta, ponašanje nula. Nemam komentara za nju. Mi to nismo očekivali, mi smo baš totalno iznenađeni i povređeni njenim ponašanjem. Ona nije bila takva osoba. Prvih mesec dana je bila okej, a posle kad je krenula s Markom... Da li je ona luda ili nema mozga? Ne znam. Njoj to ne treba, pa ona nema krov nad glavom", počela je Regina, pa je otkrila i da Viktorijin bivši muž dolazi.

"Dolazio je njen tata. Bio je u decembru na pet minuta i sada je bio na pola sata. On je njoj doneo patike, jednu jaknicu i dve čokoladice. On više priča o Viktoriji, a ne o detetu. Ona razume da mama ima dečka Marka. On je opsednut Viktorijom. On kad dođe ovde, ne mari za dete", izjavila je.

"Kad je bila priča za sveštenika, svi su je podržali, a sad radi gluposti. Ne znam šta je sa njim, nisam ga videla", osvrnula se VIktorijina baka i na njenu ispovest o navodnom silovanju kojom je rasplakala Srbiju. Za Marka nema reči hvale.

"On mi se čini nikakav. Za mene je to jedan bezobrazan čovek, ima ponašanje nula. Da ona rodi to dete, čisto sumnjam, a da li je to rekla da bi privukla Marka, možda to. Ja bih joj rekla da se očisti i da gura do kraja, da se kloni tog Marka", poručila je.

Komšije i meštani iz sela Pločice iznenađeni su njenim učešćem, neki smatraju da je dobra, dok njena druga baka misli da ipak njoj nije lako.

"Da je dobrodošla, nije. Ne možemo preko toga da pređemo. Moju ćerku je sramota da kaže da joj je Viktorija tetka. Kakva god da je, najgora, ona je moja unuka", rekla je Regina u emisiji "Premijera - Vikend specijal".