Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Taman kad se činilo da su u nikšićkoj opštini požari pod kontolom i da će vrijedni vatrogasci imati mali predah, nova vatrena stihija zahvatila je Velimlje i Goliju. Kako je za Portalu RTNK kazao načelnik nikšićke Službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić, gotovo da su sigurni da su ti požari podmetnuti.

„Radi se o jako nepristupačnom terenu. Na Velimlju očekujemo da će ujutru priteći u pomoć Avio-helikopterska jedinica“, naveo je Tadić.

On je podsjetio da je jutros bio aktivan samo požar u rejonu Sjenokosi – Duga – Šume, dok su svi ostali koji su bili aktivni prethodnih dana, pod kontrolom ili ugašeni.