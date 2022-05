ARKAN MI JE REKAO DA JE S NJOM U KREVETU BILO NAJBOLJE! Prije Cece bio je lud za HRVATSKOM pjevačicom: Tvrdio da je vrh

O privatnom životu, a pogotovu ljubavnom Željka Ražnatovića Arkana ne zna se puno, a kako tvrde izvori bio je lud za jednom hrvatskom pjevačicom.

Arkan je prije Svetlane Cece Ražnatović bio u braku s Natalijom Martinović, iza sebe je ostavio čak devetoro djece koje je dobio sa pet žena, a izvori su ranije otkrili da je prije pjevačice navodno bio lud za Doris Dragojević.

Kako su naveli krajem osamdesetih godina navodno je uplovio u romansu sa slavnom pjevačicom Doris Dragović, a Nebojša Tubić Žabac je u jednom intervjuu ispričao detalje njihovog odnosa, te istakao da je Arkan potpuno "poludio" za pjevačicom.

"Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji s*ks u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova", rekao je on.

Mediji su ranije prenijeli da je Arkan navodno nagovarao Doris da se zbog njega preseli u Beograd, a estradni menadžer Vlada Perović ispričao je kako je jednom prilikom zatekao Doris i Arkana u separeu svog kluba.

Vlada je istakao da je on prvi u Beograd doveo Doris, te da je živjela kod njega i da kada su se poslovno razišli nije je vidio sve do jedne večeri.

"Arkan i Doris su negdje upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Posle je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sjedi sa njim u separeu", ispričao je on jednom prilikom i na pitanje da li su Doris i Arkan bili u vezi samo je kratko rekao:

"Možda su i bili u vezi, ne znam zaista".

Arkan i Ceca su se zaljubili na prvi pogled, a sve je počelo kada je pjevačica svog budućeg supruga slučajno vidjela na naslovnoj strani jednih novina.

Vjenčali su se 19. februara 1995. godine. Iz vile u Ljutice Bogdana Arkan se u koloni od 60 džipova uputio ka Žitorađi kako bi doveo Cecu u svoj dom. Željko je za ovu priliku obukao crnogorsku narodnu nošnju, a Ceca srpsku. Pjevačica se posle presvukla u vjenčanicu vrijednu 100.000 maraka, a koju je kasnije na vjenčanju nosila i njena snajka Bogdana.

Ceca i Arkan su dobili dvoje djece sina Veljka i ćerku Anastasiju koja je nedavno proslavila 24. rođendan na kom je bila i druga Arkanova ćerka.

Arkan je ubijen 15. januar 2000. godine hotelu "Interkontinental", gdje se odigrao subonosni susret, ali i vjenčanje s Cecom. Sve se desilo posle 17 časova, a u neposrednoj blizini bila je i Ceca.