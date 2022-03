CECA JEDNU ARKANOVU LEKCIJU NIKADA NEĆE ZABORAVITI! Njegove reči i sada pamti i strogo ih se drži!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović jednom prilikom je otkrila koju je to lekciju naučila od svog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana, koje se i danas pridržava.

Ceca je govorila o privatnom životu, a zatim se dotakla Arkana i njegovih reči koje dan-danas pamti.

"Mislim da sam dobar prijatelj. Jako poštujem kod ljudi lojalnost. I to sam naučila od svog pokojnog muža. Uvek je govorio: 'Nije bogatstvo u materijalnim stvarima. Mlada si i shvatićeš vremenom, najveće tvoje bogatstvo uvek i zauvek će biti tvoja porodica i lojalni prijatelji. I budi srećna ako možeš za ceo život da izdvojiš dva prava lojalna prijatelja". I to je istina, zaista", rekla je Ceca jednom prilikom u emisiji "Svitanje" i dodala:

"Dešavalo mi se da se u nekim slučajevima ljudi prosto iskristališu. Naravno da ti je teško da preboliš, ali preboliš. Neki ljudi jednostavno imaju svoj rok trajanja u tvom životu, raziđu vam se putevi, neki na lep način, neki budu bolni i ružni, ali, opet kažem, ništa se slučajno ne dešava u životu - niti slučajno srećemo neke ljude, niti se slučajno rastajemo od nekih ljudi. To je neki balans.Tamo gde sam se možda i loše rastala, nikada nisam na takav odnos 'pljunula', što bi naš narod rekao, niti komentarisala loše, jer su to bili moji izbori. A sad da li su dobri ili loši, to vreme pokaže".

