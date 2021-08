JOŠ DETALJA O ARKANU I DORIS DRAGOVIĆ! Željko i hrvatska pjevačica snimljeni zajedno:"Bili su tu do sat poslije ponoći"!

Estradni menadžer Vlada Perović koji je kako kaže, prvi doveo Doris Dragović u Beograd, ispričao je šta zna o odnosu između Željka Ražnatovića Arkana i hrvatske pevačice.

Vlada Perović, jedan od najpoznatijih estradnih menadžera ondašnje Jugoslavije i čovek koji je od "Duge" napravio jedno od najpopularnijih mjesta za izlazak, ispričao je svojevremeno kako je zatekao hrvatsku pjevačicu Doris Dragović i Željka Ražnatovića Arkana u separeu svog kluba.

"Doris Dragović sam ja prvi doveo u Beograd. Ona se sa mnom družila i živjela je kod mene u Beogradu", rekao je Perović.

Kada su se poslovno razišli nisu se više viđali sve do jedne noći kada je nju i Arkana zatekao u svom klubu.

"Arkan i Doris su se negdje upoznali u gradu. Znam da ih ja nisam upoznao. Ona je tada došla sa njim kod mene u klub. Kada sam došao u lokal u jedan sat, oni su već bili tamo. Poslije je ona to negirala u hrvatskim novinama. Bila je to velika afera. Objavljene su bile i slike kako ona sjedi sa njim u separeu", rekao je on.

Na pitanje da li su Arkan i Doris Dragović bili u vezi, Perović kaže:

"Možda su i bili u vezi, ne znam zaista."

Podsjetimo, Nebojša Tubić Žabac je u jednom intervjuu govorio o navodnoj vezi Arkana i Doris Dragović. On je tada naveo da je on prvo bio u vezi sa Doris, ali da je i Arkan potpuno "poludio" za pjevačicom.

"Kada je i Arkan konačno spavao s njom, rekao mi je da mu je to bio najbolji seks u životu! Bio je potpuno očaran tom ženom. Rekao mi je da to nije normalna ženska, već da da je vrh vrhova", rekao je on.