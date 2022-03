ARKAN ME JE ŠUTNUO! UPOZORIO SAM GA! Miroslav Ilić o incidentu sa Željkom Ražnatovićem u klubu - "Drugog bih UBIO"

Sukob između Željka Ražnatovića Arkana i pjevača Miroslava Ilića dogodio osamdesetih godina u tada popularnom klubu "Duga", koji je okupljao brojne poznate face.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel/MNPRess

Pjevač Miroslav Ilić progovorio je o incidentu koji je imao sa Arkanom. O njihovom sukobu se već pričalo, a pjevač je sada otkrio svoju stranu priče.

"U to vrijeme sam umio malo da se raspištoljim i neprimjereno ponašam. Arkan me je ispod stola šutnuo u cjevanicu, a ja nisam znao ni ko je on, pa sam ga upozorio da se smiri. Tada mi je rekao: 'Ti nisi normalan čovjek, pod hitno da se maneš alkohola! Svakog drugog bih ubio da mi se tako obrati'", prisetio se pevač.

Estradni menadžer Vladimir Perović je jednom prilikom opisao i incident koji se dogodio između Arkana i Miroslava Ilića.

Perović je naveo da je Arkan Ilića udario špicem od cipele, te da se pjevač više nikada nije pojavio u pomenutom klubu, ali da su nakon određenog vremena izgladili odnose i da se Ražnatović zbog svog postupka čak i izvinio.

Izvor: MN Pess

"Miroslav Ilić je u to vrijeme malo više pio, pa se dešavalo da baulja tako po lokalu. Jednom prilikom, dok sam sjedio sa Borom Čorbom, tu je bio i Arkan, Ilić se strmoglavio pored nas. Arkan mu se obratio: 'Pjevač, šta radiš to, smiri se malo', nakon čega mu se Miroslav unio u lice: 'Šta hoćeš ti?' Nakon toga ga je Arkan ispod stola špicem cipele nabio u međunožje, Ilić je momentalno pao. Šepao je sve do izlaza, a onda su mu vratari rekli: 'Je l' znaš da te je udario najjači krimos u Evropi?' Nakon toga Ilić je uzeo taksi i nikad se više nije pojavio u klubu 'Duga'. Posle su se pomirili, Arkan mu se čak izvinio", ispričao je Perović u emisiji "Goli život".