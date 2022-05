ŠALJEM PORUKE KOLEGINICAMA, NEĆU DA LAŽEM: Oženjeni pevač otkrio - Poslala SMS kada će da me masira, nastao haos u kući!

Pevač Boban Rajović rekao i da uskoro proslavlja 30 godina braka sa suprugom i da će joj za godišnjicu kupiti kuću!

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pevač Boban Rajović otkrio je da se "desi da zabrlja" iako je u skladnom braku sa suprugom Draganom već 3 decenije.

"Neću da lažem, desi se neka situacija da zabrljam, ne baš ono da zabrljam, ali desi se neka SMS poruka ili tako nešto. I to ne zato što sam ja posrednik, da sam se ja dopisivao, ali stigne neka poruka od neke koleginice, prijateljice... Nije Dragana ljubomorna, ali ima raznih poruka. Recimo, baš skoro mi je maserka poslala poruku: 'Kad ćeš da te masiram sledeći put' i to je to, nastao skandal u kući! To je maserka koja i nju masira, samo nije to odmah ukapirala".

Pevač je otkrio da je dobijao nepristojne ponude od koleginica, ali da ne želi da ih otkriva.

"Uh, bilo ih je, iskren da budem... Sada kad bih rekao šta je tu bilo, sve bi palo u vodu što sam do sada rekao, a to bi bila glavna moja izjava. Ukrala mi šou sigurno, tako da neću odgovoriti na to pitanje".

Pevač se ranije žalio da mu supruga ne izjavljuje ljubav prečesto.

"Pomoglo je što sam rekao. Od tada mi stalno govori da me voli. Ja malo preterujem u tome, sigurno joj jedno dva-tri puta dnevno to govorim, ali to je zaisto iz srca. To je žena koju neverovatno mnogo volim, ne bih mogao da živim bez nje. Zaslužila je to, 6. decembra nam je 30 godina braka i mislio sam da joj priredim veliko iznenađenje. Kupiću joj kuću".