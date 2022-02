Pjevač Boban Rajović nedavno se našao u centru seks skandala zbog učesnice rijalitija Bar.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/bogdansrejovic

Ksenija Kranjec, učesnica Bara nedavno je ispričala da ju je Boban Rajović navodno zvao na intimni čin, a sada je pjevač otkrio svoju stranu priče.

On je negirao ove tvrdnje i istakao da u njegovom životu postoji samo jedna žena.

"Postoji samo jedna žena u mom životu s kojom želim da ostanem intiman do kraja života, sve ostalo su gluposti. Ona je već oguglala na to i to su neki naslovi koji su za nas nebitni. Ona vjeruje u mene i ja vjerujem u nju. Navikla je na to, mada vjerujem da je negdje i zaboli, ali hvala joj što to ne izražava", rekao je pjevač.

Pjevač se potom obratio poznatom paru Svetlani Ceci Ražnatović i Bogdanu Srejoviću koji su nedavno raskinuli nakon nešto više od godinu dana ljubavi.

"Ako su stvarno raskinuli, a vole se i dalje, onda se što prije zbližite i volite se. Ako žar više ne postoji neka ide svako svojim putem", poručio je pjevač koji je uspio da se izbori za svoje mjesto na estradi i kako kaže da se zaštiti i od estradne mafije.

Vidi opis BOBAN RAJOVIĆ POSLAO CECI I BOGDANU POSEBNU PORUKU! Iznio i svoju stranu priče o SEKS skandalu sa učesnicom BARA Ceca, Bogdan Ceca, Bogdan Svetlana Ražnatović i Bogdan Srejović na Zlatiboru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/bogdansrejovic Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/bogdansrejovic Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/bogdansrejovic Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/cecaraznatovic Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/cecaraznatovic Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/bogdansrejovic Br. slika: 11 11 / 11

"Biću ja maneken jednog dana. Visok sam 1,81 možda bi i mogao da budem maneken, ali se držim pjevanja. Treba jednostavno da ostaneš svoj i ja sam napravio pjesmu: 'Ne dam da me slome, ne dam ja na sebe, lomio sam zube jačima od mene', apsolutno ne želim nikome da prskosim samo ne dam ja na sebe zaista", rekao je Boban Rajović za domaće medije.