MOGU DA PLATIM, ŽELIM DA SVI ČUJU ZA MENE! Saradnici Bobana Rajovića se KRSTILI zbog njegovog zahteva - "DALEKO BILO"

Boban Rajović je na početku karijere imao neobičan zahtev od svog PR tima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Boban Rajović, kojem je Marina Tucaković promenila život, proslavio se pesmom "Usne boje vina" pre više od dvadeset godina, a tada je u želji da svi čuju za njega imao veoma čudne zahteve za svoj PR tim.

Pevač je tada želeo da se pojavi u svim medijima, pa čak i Dnevniku, a jedan od tadašnjih njegovih saradnika bio je vodtelj Siniša Medić, koji je potvrdio da je imao neobične zahteve.

"Rajović je tada izdao pesmu 'Usne boje vina' i imao je razne zahteve. Jednom on mene zove, priča mi kakav PR hoće i odjednom kaže: 'Hoću da budem u Dnevniku'. Ja mu onako iznenađeno kažem: 'Crni Bobane, kako da budeš u Dnevniku? Daleko bilo!', jer zna se kako pevači završe u Dnevniku", otkrio je Medić, a Boban je otkrio kako je on gledao na to.

"Pa možeš i pozitivan način, kao što je svojevremeno pevač Rango dao 100 evra da se njegova pesma čuje na početku Dnevnika. Ja rek'o 'Daj, ja mogu da platim da se moj 'Piroman' otpeva u Dnevniku'", ispričao je Rajović, ali se na kraju složio da je ipak bolje što nije završio ni u jednoj rubrici Dnevnika.