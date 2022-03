ČIKO, JE 'L SAV OVAJ LEBAC TVOJ? On je izgovorio čuvenu rečenicu - "Imao sam 6 godina kad me je mama povela na snimanje"

Autor serije "Igra sudbine" opisao trenutak kada je krenuo na snimanje filma "Užička republika"

Pre četiri i po decenije snimljen je kultni film "Užička republika" u kojem je kultnu repliku imao Žarko Jokanović.

Suprug Milice Milše je igrao gladnog dečaka koji traži hleb pekaru kog je tumačio Petar Prličko.

Replika "čiko, jel sav ovaj lebac tvoj" se i dalje pamti, a on se sada prisetio dana kada je pošao na snimanje:

20. 5. 1968. Milica Milša

"Prošlo je od tada 47 godina. Imao sam 12 scena i jednu od najupečatljivijih uloga sa replikama koje se i danas prepričavaju. Bilo je to davne 1974. Film je danas ušao u istoriju kinematografije i na to sam jako ponosan. Tada sam imao šest i po godina. Ustao sam još po mraku, pre svitanja, mama me je spremila da me odvede na snimanje, a baka je prosula čašu vode niz stepenice - da bude uspešno i da sve teče kao voda", rekao je Jokanović u intervjuu za Kurir.