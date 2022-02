GLUMI U SERIJI "IGRA SUDBINE" I RADI KAO KURIR - "To mi je pomoglo da sazrim kao glumac i kao osoba"

Iako se dugo bavi glumom javnost je tek sada počela bolje da ga upoznaje.

Izvor: Instagram/deni.mesic

Glumac Deni Mešić, brat Ammara Mešića, kog smo imali prilike da gledamo u hit seriji "Igra prestola" pridružio se ekipi serije "Igra sudbine" u trećoj sezoni.

Braća Mešić u jednom od poslednjih intervjua ispričala su da im nijedan posao nije stran, te je Deni otkrio da pored glume ima još jedno zanimanje kojim se aktivno bavi.

"Ja i sada radim. Zaposlen sam u udruženju dramskih umetnika gde se bavim i produkcijom, vodim dramske radionice, a i kurir sam. To mi je pomoglo da sazrim kao glumac i kao osoba. Mislio sam da nikada u životu neću imati veze sa papirologijom i sličnim čudesima, a sada je i to postalo deo mog posla. Shvatio sam da je život složeniji nego što sam verovao", ispričao je Deni Mešić za "Hello".

On i Ammar imaju još jednog brata Dina, koji živi u Nemačkoj.

"Dino je u Nemačkoj, radi kao konobar i živi bolje od nas. Doduše, igrao je u nekoliko predstava amaterskog pozorišta u Prijepolju. Bilo mu je zanimljivo, ali ne toliko da bi krenuo našim putem", ispričao je Ammar Mešić za pomenuti medij.

Ammar Mešić

Izvor: Instagram/ammarsadvam

Deni se zbog posla iz Sarajeva preselio u Beograd.

"Zbunjuje me gužva. Imam osećaj da stalno moram negde da žurim kako bih stigao na vreme. U Sarajevu za pola sata hoda možeš da stigneš gde god poželiš. Tamo još postoji običaj da ti neko u pola pet pošalje poruku 'hoćemo li na kafu' i da je pijete već u pet. Ovde to nije moguće", rekao je Deni.