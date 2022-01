ZVEZDE SU SERIJE "IGRA SUDBINE", A PRIVATNO SU U BRAKU! Pevala je Čoliću prateće vokale, a on napisao Luisov veliki HIT!

Od samog početka serije "Igra sudbine" dosta se govorilo o liku Olge Ožegović, za koju su svi mislili da je mrtva.

Uloga Olge pripala je glumici Kristini Savić, a malo ko zna da je ona privatno u braku s Vladanom Savićem, koji je oživeo Ivana Ožegovića u istoimenoj seriji.

Kristina Savić nije samo glumica, naime završila je nižu i srednju muzičku školu, a 1995. primljena na klavirski odsek Akademije u Novom Sadu. Pet godina kasnije diplomirala je na ovom odseku kao jedan od najboljih studenata generacije.

Tokom muzičkog školovanja bavila se i pevanjem radeći sa mnogim bendovima, da bi 1998. postala stalni član pratećeg benda Zdravka Čolića, u svojstvu pratećeg vokala. Počinje da radi i u Pozorištu na Terazijama, kao solista hora, gde je i danas stalno zaposlena.

Kristina je sada okrenuta ulganom radu u Pozorištu na Terazijama. Igra glavnu žensku ulogu u mjuziklu "Grk Zorba", zatim u predstavama "Pod sjajem zvezda", "Producenti", "Kako razumeti Srbe"…

U periodu od 2009. do 2012. nastupala je sa Ivanom Bosiljčićem na njegovim muzičko-poetskim večerima više od 100 puta u zemlji i inostranstvu.

Malo je onih koji znaju i da je njen suprug Vladan Savić napisao numeru "Opa, opa" za pokojnog Ljubišu Stojanovića Luisa.

"Najviše volim da vozim motocikl. To me opušta i daje osećaj slobode. Kad je loše vreme, najčešće gledam sport i filmove i čitam knjige. Bio sam i sportski pilot, a i nagrađivan sam tekstopisac mnogih pesama, za koje mnogi ne znaju da sam ih ja napisao. Uglavnom su to rok i pop pesme, ali ima i narodnjaka, recimo 'Opa, opa', legendarnog Luisa", ispričao je on jednom prilikom za medije.