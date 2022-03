ONA LEPA I MLADA, ON SE UJUTRU PROBUDI KAO MENADŽER! Pevačica moli žene da je poslušaju - Luksuz koji ćete skupo platiti

Maja Marijana se obratila ženama, posebno mlađim koleginicama.

Izvor: Instagram/majamarijanaofficial

Maja Marijana, koja je nedavno otkrila da je povredila rođenu sestru, ima u planu da realizuje ideju koju je zamislila pre još petnaest godina, a radi se piranju knjige koja će sadržati sve o njenom životu, a ne samo o karijeri, Sve to želi da uradi u nadi da neka njena iskustva pomognu mladim devojkama, čime god da se bave.

Njen buran život je privlačio veliku pažnju medija, a nakon prekida veze dala je niz saveta koleginicama kako ne bi pogrešile kao ona.

"Drage moje koleginice, posebno se obraćam mlađim koleginicama, u ovom našem poslu to je luksuz koji ćete skupo platiti! Devojka snimi pesmu, sve super, lepa, mlada, zgodna, ode na nastup, a tamo tih krvopija ima koliko hoćeš. Onda se njemu dopadne ta lepa i mlada devojka, lepo zarađuje, divota, i onda se tu dese neke emocije, a on se ujutru probudi kao menadžer. Ona sve vreme ima privid da on nju voli i ona vrlo brzo njemu postaje samo posao, a onda njen posao postaje njegov posao. Tako počne da kontroliše sve, njene finansije, nastupe, sve, sve mora da kontroliše. E, onda kada se ona osvesti i shvati da je upala u paukovu mrežu, tarantulinu mrežu i kada hoće da se iščupa, kreće pakao", rekla je Maja Marijana.

"Sledeće se dešava, to da taj tip počinje nju da ucenjuje, pa da je minira po nastupima, jer mu je otišao bankomat. Hoću da kažem da posao i emocije ne smeju da se mešaju, jer vama ako ne odgovara menadžer, kako ćete da otpustite momka ili muža? Ono što je najbitnije, kada je naš posao u pitanju, šta god da nam je u kući, ako smo zakazali nastup, moramo da ga ispoštujemo i da dođemo vesele i nasmejane, a ne da ideš s momkom ili mužem koji ti je menadžer, nervira te usput i ti onda dođeš, a nije ti do pevanja. Znači, ako krene da vam pipne novčanik, odmah po ruci - pljas i blok", poručila je pevačica.

Priznala je da je jedna od mnogih dama koje slepo slušaju svoje srce, ali čvrsto veruje da takvu grešku više neće ponoviti.

"Ja sam dupla škorpija i kada se zaljubim ne vidim ništa. Tu se izgubim, jer uvek razmišljam srcem. Molim vas, ne dozvolite da budete nečiji bankomat, već da nađete stabilnu osobu koja neće da se krije iza mamine suknje. Molim vas, poslušajte me!", savetovala je sve pripadnice nežnijeg pola.

Nedavno je promenila imidž i naišla na pozitivne reakcije javnosti: