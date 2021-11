Izlaganje poznatog voditelja mnoge je ostavilo bez teksta.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/ATA images/Antonio Ahel

Voditelj Dragan Marinković Maca je tokom gostovanja u jednoj televizijskoj emisiji prokomentarisao naslove i aktuelna dešavanja na balkanskoj javnoj sceni.

Tako se u jednom trenutku dotakao incidenta, koji je imala glumica Marija Karan sa svojim dečkom V.B. u centru Beograda. Oni su se prije nekoliko dana posvađali, te ju je V.B. navodno udario po licu, nakon čega mu je ona protivpožarim aparatom razlupala zadnje staklo na automobilu.

Maca je uputio niz uvreda poznatoj glumici i sve vrijeme je sarkastično nazivao mučenicom. On se nije na tome zaustavio, već je nastavio svoje izlaganje o ženama i o tome kako one treba da se ponašaju, govoreći da im je mjesto u kuhinji. Nije birao riječi, već je uputio čitav niz sočnih psovki, a zatim i svim ženama koje su se našle u sličnoj situaciji.

Njegovo izlaganje šokiralo je gledaoce, a ubrzo je insert iz pomenute emisije počeo masovno da se dijeli na društvenim mrežama.

"Protivpožarnim aparatom čovjeku slomila auto... Pametna žena... Pa kako bih joj j**** mat** u us**! A ne, ne, to nije nasilje, to je jedna uvrijeđena žena, mučenica, koja je uzela protivpožrni aparat, životinja, uzela i slomila mu auto. Kako bih joj ja j**** mater, kako bih im ja j**** mater, tim damama i tim mučenicama! Stop nasilju nad muškarcima!", rekao je Maca u emsiji, ali se nije na tome zaustavio, već je nastavio sa uvredama.

"Majku vam j****, ne mafijajte, idite ručak napravite. Skuvaj supu, radi nešto, majku ti j****. Jaka, pala pa ustala, majku ti j**em, napravi supu, otiđi na pijacu, p**** ti materina bolesna. Majku vam j**** nedoj***** i pogrešno ka****. Ona je mučenica?! Fuj!", dodao je voditelj.

Pogledajte snimak:

Ovo skandalozno ponašanje Dragana Marinkovića i njegov stav prema ženama oštro su osudili svi korisnici na društvenim mrežama.

"Ovakve ljude skinuti sa programa", "Maco, sram te bilo", "klošar mizogini", "zašto priča tako o ženama i šta bi im on radio", samo su neki od komentara na mrežama. Voditelj se, za sada, nije oglasio da prokomentariše svoje skandalozno izlaganje.